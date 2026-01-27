Το καλοκαίρι του 2027 θα γίνει ο γάμος της Μαρίας Σάκκαρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη σύμφωνα με τη μητέρα της νύφης, Αγγελική Κανελλοπούλου η οποία έδωσε το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου του κοσμηματοπώλη Κώστα Καίσαρη στη «Μεγάλη Βρεταννία».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή που παραβρέθηκε στην ίδια εκδήλωση, εξασφάλισε δηλώσεις της Αγγελικής Καννελοπούλου η οποία αποκάλυψε ότι ο γάμος θα γίνει το 2027 ενώ αποκάλυψε ότι κανείς δεν ήξερε για την πρόταση γάμου καθώς ήταν έκπληξη τόσο για την οικογένεια όσο και για την ίδια τη Μαρία.

Advertisement

Advertisement

Αναφερόμενη στη σχέση της Μαρίας Σάκκαρη με τον γιο του πρωθυπουργού ανέφερε ότι μετρά ήδη 5 χρόνια. «Είμαι χαρούμενη, τα παιδιά είναι χαρούμενα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ένας γονιός είναι σημαντικό να βλέπει τα παιδιά του ευτυχισμένα».



