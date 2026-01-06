Αν υπάρχει ένα πράγμα που ενώνει το κορυφαίο τένις με τις “εκδρομές” στην Αυστραλία, αυτό είναι η λέξη «ύψος». Και οι Στέφανος Τσιτσιπάς – Μαρία Σάκκαρη το απέδειξαν κυριολεκτικά στο Περθ, ανεβαίνοντας στην οροφή του Optus Stadium, σε μια εμπειρία που έβγαλε γέλιο, αδρεναλίνη και… ελληνικές ιαχές.

Η ελληνική ομάδα δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις στο United Cup και όπως προβλέπεται από τους διοργανωτές, ήρθε η σειρά της για μια «βόλτα» στην πόλη. Μετά τις επισκέψεις άλλων ομάδων (ΗΠΑ στην παραλία Κότσλοου, Ιταλία στο νησί Ρότνεστ, Ισπανία σε παραλία για σερφ), η Ελλάδα πήγε στο «Ozone Walk». Δηλαδή στο υψηλότερο σημείο του σταδίου, πάνω σε εναέριο διάδρομο στην οροφή.

Στην εμπειρία συμμετείχε όλη η Team Greece: εκτός από Τσιτσιπά και Σάκκαρη, ήταν και οι Στέφανος Σακελλαρίδης, Δέσποινα Παπαμιχαήλ, Σαπφώ Σακελλαρίδη. Και οι πέντε ήταν δεμένοι με προστατευτικούς ιμάντες, καθώς περπατούσαν στην οροφή του σταδίου.

Για να καταλάβουμε το μέγεθος της πρόκλησης: η rooftop εμπειρία του Optus Stadium (HALO/Ozone) είναι μια 360° διαδρομή στην κορυφή και φτάνει περίπου 42 μέτρα πάνω από το έδαφος, με πλήρη εξάρτυση ασφαλείας.

«Ελλάς» στην άκρη του κενού και η Σάκκαρη που δεν το… διασκέδαζε το ίδιο

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν από τους διοργανωτές, ο Τσιτσιπάς φαίνεται να το απολαμβάνει χωρίς δεύτερη σκέψη: πλησιάζει την άκρη, κοιτάει προς το κενό και φωνάζει «Ελλάς».

Και κάπου εκεί έρχεται το στιγμιότυπο που «έκλεψε» την παράσταση: η Μαρία Σάκκαρη, εμφανώς πιο σφιγμένη (έχει μιλήσει και στο παρελθόν για υψοφοβία), γίνεται ο τέλειος «στόχος» για πείραγμα. Ο Τσιτσιπάς, καθισμένος στο κάγκελο, της λέει ότι το χειρότερο που μπορεί να πάθει αν πέσει είναι να καταλήξει πάνω στα λευκά πανιά της οροφής, με τη Σάκκαρη να του απαντά το απολύτως λογικό: «Και αν πέσεις κάτω από το πανί;» Λίγο μετά, παραδέχεται στην κάμερα ότι δεν είναι και τόσο ενθουσιασμένη με την επίσκεψη, ακριβώς λόγω του ύψους.

Το ωραίο με αυτές τις μικρές «εκδρομές» είναι πως δείχνουν κάτι που τα highlights δεν προλαβαίνουν: χημεία, χαρακτήρες, δυναμική ομάδας. Και η Ελλάδα στο Περθ δεν πήγε απλώς για τουρισμό. Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές της έχουν ήδη κουβαλήσει αποτέλεσμα, με τη Σάκκαρη και τον Τσιτσιπά να συνεισφέρουν σε κρίσιμα ματς στον όμιλο.

Και κάπως έτσι, μέσα σε λίγα λεπτά στην οροφή ενός γηπέδου, το ελληνικό τένις έκανε αυτό που ξέρει: πήγε ψηλά. Άλλος με κραυγή, άλλος με… σφιγμένο χαμόγελο.