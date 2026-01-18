Με το δεξί ξεκίνησε η Μαρία Σάκκαρη τις υποχρεώσεις της στο Australian Open κερδίζοντας 2-0 τη Λεόλια Ζανζάν (6-4, 6-2) και πήρε την πρόκριση στην δεύτερη φάση της διοργάνωσης.

Ωστόσο αυτό που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν ούτε η νίκη της Σάκκαρη, ούτε η επιστροφή της από το 0-3 στο πρώτο σετ, αλλά το χτύπημα που έκανε και κέρδισε τον πόντο στο δεύτερο σετ.

Με τα game να είναι 4-2 υπέρ της η Σάκκαρη όχι μόνο αντέδρασε στο σερβίς της αντιπάλου της αλλά κατάφερε να περάσει το μπαλάκι δίπλα από το φιλέ πριν αυτό να προσγειωθεί στο ταρτάν για να κερδίσει τον πόντο.

«Αυτό είναι το σύνθημά για να σηκώσεις το σαγόνι σου από το πάτωμα μετά από ΑΥΤΗ την εκπληκτική επιστροφή της Σακκάρη» γράφτηκε στο βίντεο από τον λογαριασμό του Australian Open sto X.

«Δεν έχω καταφέρει τέτοιο χτύπημα στη ζωή μου. Είμαι 30 ετών και παίζω τένις εδώ και 25 χρόνια και δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μπορώ να το πετύχω. Το έχετε δει από τον Ρότζερ (σ.σ. Φέντερερ) και τον Κάρλος (σ.σ. Αλκαράθ) και τώρα από μένα. Πιστεύω ότι βάζει υποψηφιότητα για τον πόντο του τουρνούα» είπε μετά το τέλος του αγώνα η Σάκκαρη με τη δημοσιογράφο να συναινεί λέγοντας «το πιστεύω κι εγώ»

Στον δεύτερο γύρο η Μαρία Σάκκαρη περιμένει ν’ αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα σε Μίρα Αντρέεβα και Ντόνα Βέκιτς, όπου και θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τον τρίτο γύρο.