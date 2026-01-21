Η Μαρία Σάκκαρη είδε την πορεία της στο φετινό Australian Open να ολοκληρώνεται στο δεύτερο του γύρο, μετά την ήττα που γνώρισε την Τρίτη (21.01.2026) με 2-0 σετ (6-0, 6-4) από τη Μίρα Αντρέεβα.

Όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος, η Μαρία Σάκκαρη είχε την στήριξη των Ελλήνων της Μελβούρνης, με τα συνθήματά τους να κλέβουν και αυτή τη φορά την παράσταση.

Μετά το πρώτο χαμένο σετ με 6-0, στο δεύτερο η Μαρία ισοφάρισε στα game σε 2-2 και τότε οι Έλληνες άρχισαν να φωνάζουν: “Είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό. Μαρία ολέ, Μαρία ολέ”.

The fans have found their voice.



Sakkari breaks back to level the second set at 2-2.#AO26 pic.twitter.com/MJdj4Dil6J January 21, 2026