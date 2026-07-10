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Το άλμπουμ περιλαμβάνει μουσικές συνθέσεις του ίδιου, τις οποίες δημιούργησε κατά τη διάρκεια έξι δεκαετιών και αντλούν έμπνευση από τις παιδικές του αναμνήσεις.

Τη μουσική διεύθυνση της ηχογράφησης ανέλαβε ο καταξιωμένος μαέστρος Γκουστάβο Ντουνταμέλ, έχοντας τη συνοδεία της Philharmonia Orchestra και διακεκριμένων σολίστ.

Ο αυτοδίδακτος συνθέτης δηλώνει πως η μουσική αποτελούσε πάντα την πρώτη του μεγάλη αγάπη και ένα όνειρο ζωής που τελικά πραγματοποιεί.

Η επίσημη κυκλοφορία του μουσικού έργου έχει προγραμματιστεί για τις 21 Αυγούστου, προσφέροντας στο κοινό μια νέα πτυχή της καλλιτεχνικής του πορείας.

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Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Η Σιωπή των Αμνών» και «Ο Πατέρας», Σερ Άντονι Χόπκινς, δηλώνει ότι έκανε το πρώτο του όνειρο πραγματικότητα, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με την περίφημη δισκογραφική Decca Classics.

Υπό τη διεύθυνση του διάσημου, βραβευμένου με Grammy μαέστρου Γκουστάβο Ντουνταμέλ και συνοδεία της Philharmonia Orchestra, το άλμπουμ «Life Is a Dream», μία συλλογή έργων τα οποία συνέθεσε κατά τη διάρκεια έξι δεκαετιών, θα κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου.

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Το πρώτο single, με τίτλο «Bracken Road», από τη σουίτα «1947: Suite for Solo Piano and Orchestra», που συνέθεσε το 1963, είναι εμπνευσμένο από τις παιδικές αναμνήσεις του στο Μάργκαμ της Νότιας Ουαλίας, από τους δρόμους, τα λιβάδια, τις αγροτικές εκτάσεις και τα βουνά που περιέβαλλαν το πατρικό του σπίτι τη δεκαετία του 1940».

«Είμαι ο γιος του πατέρα μου, του φούρναρη»

Ο 88χρονος Χόπκινς παίζει πιάνο από την ηλικία των τεσσάρων ετών, ενώ λίγα χρόνια αργότερα ερμήνευε ήδη έργα των Μπετόβεν και Σοπέν. Ως έφηβος άρχισε να συνθέτει μουσική για τοπικές θεατρικές παραστάσεις. «Η μουσική ήταν η πρώτη μεγάλη μου αγάπη, το πρώτο μου όνειρο», δήλωσε ο ίδιος. «Συνθέτω σε όλη μου τη ζωή. Ορισμένα από αυτά τα έργα με συνοδεύουν εδώ και δεκαετίες και εξακολουθώ να επιστρέφω σε αυτά».

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται ακόμη το «My Fatherland», εμπνευσμένο από τις παραδοσιακές μελωδίες της Ουαλίας, το οποίο, όπως έχει πει ο ίδιος, συνέθεσε για να «τιμήσει τις ταπεινές καταβολές του», προσθέτοντας: «Είμαι ο γιος του πατέρα μου, του φούρναρη».

Αυτοδίδακτος συνθέτης, ο Χόπκινς τιμήθηκε το 2012 με το Classic Brit Award στην κατηγορία «Άλμπουμ της Χρονιάς» για τη συμβολή του στο έργο «And the Waltz Goes On». Το 2025 πραγματοποίησε την πρώτη του ζωντανή μουσική εμφάνιση στη Σαουδική Αραβία, παρουσιάζοντας τη συναυλία «Life Is a Dream», συνοδεία της Royal Philharmonic Orchestra της Βρετανίας.

«Η συνεργασία μου με τη Decca αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», δήλωσε ο διάσημος ηθοποιός. «Ήταν προνόμιο να συνεργαστώ με τη διακεκριμένη Philharmonia Orchestra και τους δεξιοτέχνες σολίστ, τον τσελίστα Γκρεγκόριο Νιέτο και τον πιανίστα Σέρχιο Τιέμπο. Η βαθύτερη ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου ανήκουν στον μαέστρο Γκουστάβο Ντουνταμέλ, του οποίου η καλλιτεχνική συμβολή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του μουσικού ταξιδιού. Με την κομψή ακρίβεια της μπαγκέτας του χάρισε σε κάθε νότα βαθύ και ανεξίτηλο νόημα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που προσκαλεί τον ακροατή να αισθανθεί και να οραματιστεί κάτι μοναδικά προσωπικό».

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«Με την καρδιά ενός αφηγητή και το ένστικτο ενός ποιητή»

Από την πλευρά του, ο Ντουνταμέλ ανέφερε: «Ο Σερ Άντονι Χόπκινς είναι ένας από εκείνους τους σπάνιους καλλιτέχνες των οποίων η δημιουργική φωνή υπερβαίνει τα όρια οποιουδήποτε μέσου έκφρασης. Το ίδιο βάθος φαντασίας, ανθρωπιάς και συναισθηματικής αλήθειας που χαρακτηρίζει το εξαιρετικό έργο του στο θέατρο και τον κινηματογράφο διαπερνά και τη μουσική του. Ακούγοντας τις συνθέσεις του, εντυπωσιάζομαι από την ομορφιά, τη δεξιοτεχνία και τη μοναδική αίσθηση δέους που τις διαπερνά. Ο Άντονι προσεγγίζει τη μουσική με την καρδιά ενός αφηγητή και το ένστικτο ενός ποιητή, δημιουργώντας ηχητικούς κόσμους βαθιά προσωπικούς αλλά που αγγίζουν τους πάντες. Ήταν προνόμιο να συνεργαστώ μαζί του σε αυτή την ηχογράφηση, μαζί με τους φίλους μου Γκρεγκόριο Νιέτο, Σέρχιο Τιέμπο και τη Philharmonia Orchestra, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της μουσικής φωνής ενός καλλιτέχνη του οποίου η δημιουργικότητα δεν γνωρίζει όρια.»

Η πρόεδρος της Decca, Λόρα Μονκς, σημείωσε ότι «Είναι μεγάλη τιμή για τη Decca Classics να καλωσορίζει στους κόλπους της τον σπουδαίο Σερ Άντονι Χόπκινς. Το εύρος του ταλέντου του και η βαθιά γνώση του στην κλασική μουσική, καρπός μιας ολόκληρης ζωής, αξίζουν να αναδειχθούν μέσα από αυτό το νέο άλμπουμ. Το να βλέπουμε τις εξαιρετικές συνθέσεις του να παίρνουν ζωή στις ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο, με τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ και τη Philharmonia Orchestra, ήταν μια εμπειρία που βιώνει κανείς μία φορά στη ζωή του και ανυπομονούμε να τη μοιραστούμε με το κοινό σε όλο τον κόσμο».

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Με πληροφορίες από Variety, The Guardian