Ο Άντονι Χόπκινς, σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times, μιλά ανοιχτά για τη δύσκολη και σχεδόν ανύπαρκτη σχέση του με την κόρη του, Αμπιγκέιλ, θέμα που τον βαραίνει εδώ και δεκαετίες. Παραδέχεται ότι η εγκατάλειψή της όταν ήταν μόλις ενός έτους «αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο οδυνηρό λάθος της ζωής του».

Όπως εξηγεί, εκείνη την περίοδο βρισκόταν στα άκρα λόγω του εθισμού του στο αλκοόλ, ο οποίος επηρέαζε βαθιά τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις του. Μια έντονη σύγκρουση με τη σύζυγό του, ενώ ήταν μεθυσμένος, τον οδήγησε να φύγει από το σπίτι.

Πριν φύγει, πήγε στο δωμάτιο του μωρού, τη φίλησε και έπειτα αποχώρησε χωρίς να επιστρέψει για χρόνια, γεγονός που σημάδεψε ανεπανόρθωτα τη σχέση τους.

Παρόλο που ο Χόπκινς δεν διέκοψε ποτέ την οικονομική στήριξη προς την κόρη του, οι συναισθηματικοί δεσμοί δεν δημιουργήθηκαν ξανά. Πέντε χρόνια αργότερα, όταν πλέον είχε απεξαρτηθεί, προσπάθησε να επανορθώσει και να ζητήσει συγγνώμη τόσο από την πρώην σύζυγο όσο και από την Αμπιγκέιλ.

Ωστόσο, όπως περιγράφει, η συνάντηση ήταν απογοητευτική και ψυχρή, με εμφανή την απόρριψη και την αμηχανία. Η κόρη του δεν μπόρεσε ποτέ να του συγχωρήσει την απουσία του από την παιδική της ηλικία.

Στη συνέντευξή του δηλώνει ότι πλέον δεν υπάρχει επικοινωνία. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, φάνηκε να δυσκολεύεται να απαντήσει, υπογραμμίζοντας όμως πως δεν θέλει να επενδύει άλλο συναισθηματική ενέργεια σε μια υπόθεση που δεν αλλάζει.

Τονίζει ότι εύχεται τα καλύτερα στην κόρη του, αλλά ο ίδιος πρέπει να συνεχίσει τη ζωή του αναγνωρίζοντας την ανθρώπινη ατέλεια και τα λάθη του. Στο βιβλίο του, «Anthony Hopkins: We Did Ok, Kid», περιγράφει την απόφαση εγκατάλειψης ως το πιο θλιβερό γεγονός που κουβαλά και εκείνο για το οποίο μετανιώνει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

Παρόλο που σήμερα οι σχέσεις τους είναι ανύπαρκτες και ο ίδιος δείχνει να το έχει αποδεχτεί, παραδέχεται πως «υπήρξε κακός πατέρας», γι’ αυτό και ορκίστηκε ότι δεν θα αποκτούσε ποτέ άλλο παιδί.

Ο γάμος του Άντονι Χόπκινς με την Πετρονέλλα Μπάρκερ διήρκησε από το 1967 έως το 1972. Το 1973 παντρεύτηκε ξανά, με την Τζένιφερ Λύντον, από την οποία χώρισε οριστικά το 2003. Τα τελευταία χρόνια είναι παντρεμένος με την Κολομβιανή Στέλλα Άρρογεϊβ.

(Με πληροφορίες από New York Times)

