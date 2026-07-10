Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες παύουν να αποτελούν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα για το εξωτερικό από τις 3 Αυγούστου 2026 βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού.

Οι πολίτες που δεν θα έχουν αντικαταστήσει το δελτίο τους έως τότε θα πρέπει να χρησιμοποιούν διαβατήριο για τις διεθνείς μετακινήσεις τους.

Η αυξημένη ζήτηση για ραντεβού μέσω της πλατφόρμας gov.gr καθιστά απαραίτητο τον έγκαιρο προγραμματισμό για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων.

Η διαδικασία απαιτεί την καταβολή παραβόλου, την προσκόμιση φωτογραφίας και την παράδοση του παλαιού δελτίου στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαψεύδει ισχυρισμούς περί παρακολούθησης των πολιτών ή καταγραφής ιατρικών και προσωπικών δεδομένων στα νέα έγγραφα.

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, καθώς από τις 3 Αυγούστου 2026 οι παραδοσιακές «μπλε» ταυτότητες δεν θα αναγνωρίζονται πλέον ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Η αλλαγή προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, σύμφωνα με τον οποίο οι ταυτότητες των κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να γίνονται δεκτές για διεθνή ταξίδια.

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Στην πράξη, όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση της νέας ταυτότητας θα χρειάζονται διαβατήριο για να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας, ακόμη και προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η είσοδος επιτρέπεται με δελτίο ταυτότητας.

Αυξημένη ζήτηση για ραντεβού

Καθώς η προθεσμία πλησιάζει, η ζήτηση για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων έχει αυξηθεί σημαντικά. Σε αρκετές περιοχές της χώρας οι διαθέσιμες ημερομηνίες στα αστυνομικά τμήματα είναι περιορισμένες, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να δυσκολεύονται να βρουν έγκαιρα ραντεβού.

Πώς κλείνετε ραντεβού

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, με τη χρήση κωδικών Taxisnet.

Κατά την υποβολή της αίτησης, ο πολίτης επιλέγει την αρμόδια Αρχή Έκδοσης με βάση τη μόνιμη ή προσωρινή κατοικία του στην Ελλάδα, καθώς και την ημερομηνία και ώρα που επιθυμεί, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Τα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας δεν είναι ενημερωμένα, ο πολίτης θα πρέπει να τα επικαιροποιήσει πριν ή κατά τη διαδικασία.

Με την ολοκλήρωση της αίτησης αποστέλλεται email επιβεβαίωσης με όλες τις πληροφορίες του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας.

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Το ραντεβού μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα, ενώ αποστέλλονται και ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις πριν από την προσέλευση.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας, ο προγραμματισμός του ραντεβού γίνεται τηλεφωνικά, κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου με τα εξής:

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Ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί να ληφθεί είτε στην υπηρεσία είτε από πιστοποιημένο φωτογράφο μέσω της πλατφόρμας myPhoto.

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τον πολίτη.

Παράβολα και παράδοση της παλιάς ταυτότητας

Για την έκδοση του νέου δελτίου απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ, το οποίο καλύπτει το κόστος κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Επιπλέον, απαιτείται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ.

Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο, ενώ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι υποχρεωτική η παράδοση της παλιάς αστυνομικής ταυτότητας.

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Τι αλλάζει μετά τις 3 Αυγούστου

Η λήξη ισχύος των παλαιών ταυτοτήτων αφορά αποκλειστικά τη χρήση τους ως ταξιδιωτικών εγγράφων.

Για τις συναλλαγές με το ελληνικό Δημόσιο και την ταυτοποίηση εντός της χώρας δεν αλλάζει, προς το παρόν, το ισχύον καθεστώς.

Ωστόσο, όσοι δεν έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα μετά τις 3 Αυγούστου 2026 δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό με την παλιά «μπλε» ταυτότητα και θα πρέπει να χρησιμοποιούν έγκυρο διαβατήριο.

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Τα fake news για τις νέες ταυτότητες

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει απαντήσει σε σειρά ισχυρισμών που έχουν διακινηθεί σχετικά με τις νέες ταυτότητες.

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Σύμφωνα με το υπουργείο:

Δεν υπάρχει σύστημα γεωεντοπισμού (GPS) ή άλλη τεχνολογία που να μπορεί να παρακολουθεί τη θέση του κατόχου.

ή άλλη τεχνολογία που να μπορεί να παρακολουθεί τη θέση του κατόχου. Ο ΑΜΚΑ δεν περιλαμβάνεται ούτε εμφανώς ούτε ηλεκτρονικά στο νέο δελτίο, επομένως δεν παρέχεται πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα.

ούτε εμφανώς ούτε ηλεκτρονικά στο νέο δελτίο, επομένως δεν παρέχεται πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα. Η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι προαιρετική και πραγματοποιείται μόνο εφόσον το επιθυμεί ο πολίτης, με την προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.

και πραγματοποιείται μόνο εφόσον το επιθυμεί ο πολίτης, με την προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης. Δεν αναγράφονται στοιχεία θρησκευτικού χαρακτήρα , ενώ το υπουργείο απορρίπτει τους σχετικούς ισχυρισμούς ως αβάσιμους.

, ενώ το υπουργείο απορρίπτει τους σχετικούς ισχυρισμούς ως αβάσιμους. Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από το ευρωπαϊκό και το ελληνικό νομικό πλαίσιο, με τις νέες ταυτότητες να πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και προστασίας της ιδιωτικότητας.