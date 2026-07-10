Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης χρηματοδοτεί με 10 εκατομμύρια ευρώ προγράμματα ψηφιακού ανασχηματισμού για 35 Δήμους της χώρας.

Οι συμμετέχοντες Δήμοι θα αναβαθμίσουν τις ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των πολιτών και την ενίσχυση της διαχείρισης κρίσεων.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις τηλεϊατρικής, ψηφιακής ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας των τοπικών πληροφοριακών συστημάτων.

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη δημιουργία σύγχρονων, ανθεκτικών πόλεων μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

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Tην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, την τηλεϊατρική και την ψηφιακή ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς προβλέπουν τα προγράμματα ψηφιακού ανασχηματισμού 35 Δήμων της χώρας συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ.

Η υλοποίηση των έργων από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την αναβάθμιση της ποιότητας των δημοτικών υπηρεσιών και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείου βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

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Οι συμμετέχοντες Δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ή να αναβαθμίσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διευκολύνουν τις συναλλαγές των πολιτών με τις δημοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών πλατφορμών και εφαρμογών για κινητές συσκευές, μέσω των οποίων οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων τους και να διαχειρίζονται τις συναλλαγές τους με τον Δήμο.

Επίσης, περιλαμβάνονται δράσεις αξιοποίησης τεχνολογιών που επιτρέπουν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και έργα που αφορούν την Πολιτική Προστασία και τη διαχείριση κρίσεων.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για υπηρεσίες απομακρυσμένης φροντίδας και τηλεϊατρικής, οι οποίες απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ περιλαμβάνονται και εφαρμογές που στοχεύουν στην ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού και του τουριστικού αποθέματος κάθε περιοχής.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που μπορούν να υλοποιηθούν συγκαταλέγονται διαδραστικοί χάρτες, ψηφιακές πύλες πληροφόρησης, θεματικές διαδρομές, εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, καθώς και δράσεις ψηφιοποίησης ιστορικού και πολιτιστικού αρχείου.

Έμφαση δίνεται ακόμη στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των Δήμων, μέσω της προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων τους, της διασφάλισης της αδιάλειπτης λειτουργίας των υπηρεσιών και της πρόβλεψης για συνεχή αναβάθμιση και συντήρηση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, ώστε οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες να παραμείνουν λειτουργικές και αξιόπιστες σε βάθος χρόνου.

Όπως τονίζεται, με τη νέα πρόσκληση, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης συνεχίζει την υλοποίηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στη δημιουργία σύγχρονων, ανθεκτικών και λειτουργικών πόλεων, με επίκεντρο την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας.