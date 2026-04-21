Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή των δημοτικών υπαλλήλων στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, καθώς και στο συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Απριλίου.

Την ίδια ημέρα, στις 11:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας στην οδό Καρόλου 24, στην Πλατεία Καραϊσκάκη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών στη Βασιλίσσης Σοφίας, με στόχο τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία.

Κεντρικό αίτημα της κινητοποίησης αποτελεί η μονιμοποίηση των εργαζομένων με πολλά χρόνια δραστηριοποίησης στον κλάδο με διαδοχικές και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στις κοινωνικές δομές των δήμων, όπως παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και Κέντρα Κοινότητας, μεταξύ άλλων.