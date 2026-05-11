Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα την Τετάρτη 13 Μαΐου, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις, αποκατάσταση εργασιακών δικαιωμάτων και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι εκφράζουν την αντίθεσή τους, μεταξύ άλλων, στο νέο πειθαρχικό δίκαιο, στη συζήτηση για ενδεχόμενη άρση της μονιμότητας, καθώς και στις σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές.

«Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει μια αβίωτη πραγματικότητα όπου οι ανισότητες και οι αποκλεισμοί κυριαρχούν», αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ. Την ίδια ώρα επιχειρείται – ιδιαίτερα στα πεδία της υγείας και της παιδείας – ένας μετασχηματισμός της λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα αλλά και της πρόσβασης στα δημόσια αγαθά ο οποίος ανοίγει τον δρόμο σε μια νέα πραγματικότητα, όπου ο ιδιωτικός τομέας θα ενισχύει συνεχώς την παρουσία του σε βάρος της παρουσίας του δημόσιου ο οποίος υποφέρει από την έλλειψη επενδύσεων και την υποστελέχωση ενώ ενισχύονται οι ελαστικές μορφές απασχόλησης».

«Τώρα είναι η ώρα οργάνωσης και μάχης των Σωματείων ενάντια σε αυτά που μας φέρνουν καθημερινά σε απόγνωση. Τώρα είναι η ώρα του οργανωμένου αγώνα, της μαζικής διεκδίκησης, της αγωνιστικής απάντησης στην κυβερνητική πολιτική που εδράζεται σε ισχνές αυξήσεις αλλά και στην επιδοματική πολιτική που υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος».

Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν:

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης

Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ ανεργίας

«Ξεπάγωμα» των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016–2017

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί

Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

Ουσιαστική χρηματοδότηση και ενίσχυση του ΕΣΥ

Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου

Προστασία των δημόσιων αγαθών και αντίθεση στις ιδιωτικοποιήσεις





Η απεργιακή κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει και τις συγκοινωνίες, καθώς δεν αποκλείονται στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, με τις σχετικές αποφάσεις να αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Τι ισχύει για τα σχολεία

Παρότι στην απεργία συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, τα σχολεία δεν αναμένεται να παραμείνουν πλήρως κλειστά.

Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά, ωστόσο:

η λειτουργία των σχολικών μονάδων θα εξαρτηθεί από το ποιοι εκπαιδευτικοί θα απεργήσουν,

ενδέχεται να υπάρξουν κενά ή τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα,

ορισμένα μαθήματα μπορεί να μη διεξαχθούν

Η εικόνα θα διαμορφωθεί τελικά σε επίπεδο κάθε σχολείου.