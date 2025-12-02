Από τον Ιούνιο του 2026 αρχίζει η σταδιακή υπαγωγή στο Κτηματολόγιο των πολεοδομιών, που μέχρι σήμερα ανήκουν στους δήμους και παλαιότερα στις Νομαρχίες από τις οποιές αποσπάτηκαν πριν από 15 χρόνια. Η μεταφορά σχεδιάζεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του2027.

Οι μηχανικοί που υπηρετούν στις 185 πολεοδομίες θα μεταφερθούν στα 97 γραφεία του Κτηματολογίου, που θα μετονομαστεί σε Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου δόμησης.

«Το Κτηματολόγιο είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι συναφής σε σημαντικό βαθμό με αυτή την διαδικασία. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος θα βασίζεται σε ψηφιακά δεδομένα απολύτως. Από του χρόνου και άρα μπορεί να είναι ο υποδοχέας των διαδικασιών αυτών», δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο Εθνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Ελέγχου δόμησης θα αποσπάσει από τους δήμους την τυπική αρμοδιότητα της έκδοσης οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο κατασκευών και την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας.





Εκτιμάται πως με την αλλαγή αυτή θα υπάρξει επιτάχυνση των διαδικασιών αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων καθώς μέχρι τώρα το 90% των αδειών εκδίδονται αυτόματα μέσω πλατφόρμας του ΤΕΕ και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι γίνονται κατ’ εξαίρεση.

«Ο ένας λόγος προφανώς είναι υποστελέχωση, αλλά ο βασικός λόγος είναι ότι ποτέ δεν έβγαλε τις κατευθυντήριες οδηγίες το υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το πώς θα γίνουν αυτοί οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι», δήλωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Δημοσίου, Δημήτρης Πετρόπουλος.

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο οι έλεγχοι θα γίνονται και με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή αξιοποιώντας διαθέσιμα δεδομένα θα υποδεικνύει τους φακέλους που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάζουν αυθαιρεσίες.

Οι δήμαρχοι από την πλευρά τους ερμηνεύουν την αφαίρεση των πολεοδομιών ως απάντηση στις αντιδράσεις τους κατά την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.