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Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής, στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού», εξαγγέλοντας μείωση στην τιμή των καυσίμων έως τέλος Αυγούστου.

Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την τοποθέτηση του χαιρετίζοντας τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών με τις πρώτες συλλήψεις για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

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“Η Πολιτεία τιμά τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα οδηγώντας στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία”, τόνισε ξεκινώντας την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι “είναι σημαντικό ότι την απάντηση αυτή τη δίνουμε μαζί -τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις” ενώ χαιρέτισε την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία του θύματος τρομοκρατίας. “Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα στερήσουμε το πολιτικό οξυγόνο από τη νέα γενιά τρομοκρατών”, τονισε στη συνέχεια.

Περνώντας στο θέμα της επικαιρης ερώτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι πράγματι η ακρίβεια ταλαιπωρεί τους πολίτες και για αυτό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση η αντιμετώπιση της ενώ χαρακτήρισε καλοδεχούμενη τη συζήτηση τονίζοντας όμως ότι πρέπει να γίνεται πάνω σε πραγματικά δεδομένα και σε κοστολογημένες προτάσεις.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό το υψηλό κόστος ζωής είναι κάτι που απασχολεί όλα τα κράτη ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καποια μαγική λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις της κυβέρνησης που υλοποίησε τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, όπως η μείωση της ανεργίας. Μίλησε επίσης για την πτωτική πορεία του σωρευτικού πληθωρισμού καθώς και τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού.

Προαναγγελία Πρωθυπουργού για μειώσεις σε βενζίνη και diesel

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αγορά καυσίμων προαναγγέλοντας μειώσεις. Συγκεκριμένα ανέφερε ο Πρωθυπουργός: “Μετά την κρίση στον Κόλπο, καταστράφηκαν διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας νέες πιέσεις στις τιμές βενζίνης και diesel στην Ευρώπη, λόγω μειωμένης παραγωγής και εποχικής ζήτησης”.

“Η Κυβέρνηση σε συννενόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση: τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά. Αποτέλεσμα: μείωση 10 λεπτών/λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως τέλος Αυγούστου. Λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.”

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Όπως ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ¨μιλήσαμε με τα διυλιστήρια και είπαμε να μπει πλάτη για τον καταναλωτή”

Βαρύτητα επίσης έδωσε στη μείωση του δημόσιου χρέους, την ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, μία προτεραιότητα της κυβέρνησης ωστε να μειωθεί η επιβάρυνση των επόμενων γενεών από το δημόσιο χρέος.

Αναφέρθηκε επίσης σε παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και σε μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, όπως τα 150 ευρώ ανά παιδί, η οικονομική ενίσχυση προς τους συνταξιούχους, η επιστροφή έως και 2 ενοικίων στους ενοικιαστές.

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“Αναστήσατε πολιτικά κάποιους που δεν θα έπρεπε να είναι στα πολιτικά πράγματα”

Ξεκινώντας τη δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός απάντησε στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ζητώντας να εξηγήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το από που θα καλυφθεί η μαύρη τρύπα που θα προκύψει στα δημόσια έσοδα, εξηγώντας έτσι γιατί δεν προκρίνει η κυβέρνηση τη συγκεκριμένη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Οι τόνοι ανέβηκαν αρκετά και υπήρξε ένας διάλογος μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη, όταν ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να του πει το κόστος και το πως αυτό θα καλυφθεί αν εφαρμόσει η αξιωματική αντιπολίτευση την επιστροφή της 13ης σύνταξης.

“Η εμβληματική σας ανακοίνωση για τη 13η σύνταξη δεν ξέρατε πόσο κοστίζει.Και απορείτε γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα “, τόνισε ο Πρωθυπουργός ενώ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ανέστησε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. “Διεκδικείτε επάξια κ. Ανδρουλάκη τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου”, ήταν η φράση με την οποία έκλεισε τη δευτερολογία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με πολλούς να ερμηνεύουν αυτη την αναφορά ως αιχμή στην επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

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