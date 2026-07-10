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Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των εισοδημάτων και την αντιμετώπιση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων σε καύσιμα και αγαθά.

Η κυβέρνηση αναμένεται να προβάλει τη συμφωνία με την αγορά για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα ως ανάχωμα στην οικονομική πίεση των νοικοκυριών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ασκήσει κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τις ανεφάρμοστες και επικίνδυνες για τα δημόσια έσοδα.

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Άνοδος του πολιτικού θερμομέτρου στη Βουλή προβλέπεται για σήμερα, με αφορμή την ακρίβεια, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για το υψηλό κόστος διαβίωσης.

Όπως προκύπτει και από μία σειρά από έρευνες, η ακρίβεια αποτελεί το υπ΄ αριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες, κάτι που έχει αναγνωρίσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για αυτό και έχει τονίσει ότι η αντιμετώπιση του είναι κορυφαία προτεραιότητα για το κυβερνητικό στρατόπεδο.

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Ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι η σημερινή συζήτηση στη Βουλή, που έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 10:30, είναι χρήσιμη. Αρκεί όμως -όπως σημειώνουν από την κυβέρνηση- να στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και να μην μείνει σε μία προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Αυτό που αναμένεται να τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν απασχολεί μόνο τους πολίτες της Ελλάδας και ότι έχει άμεση σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις και τις αναταραχές που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, με τελευταίες την κρίση στη Μέση Ανατολή που οδήγησε σε αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, γεγονός που προκάλεσε μία σειρά ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να εστιάσει στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, όπως αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, φοροελαφρύνσεις, στήριξη των πιο οικονομικά ευάλωτων. Στόχος του είναι να αποδείξει με μετρήσιμα στοιχεία ότι αυτές οι κυβερνητικές παρεμβάσεις έχουν δημιουργήσει ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εξαιτίας των διεθνών ανατιμήσεων και των εξάρσεων ακρίβειας σε κάποια είδη, αυτές οι παρεμβάσεις δεν γίνονται πάντα αντιληπτές στο πορτοφόλι των καταναλωτών για αυτό και η κυβέρνηση με τον προγραμματισμό που κάνει επιδιώκει η οικονομική ανάπτυξη της χώρας να διαχυθεί στην κοινωνία και σε κάθε νοικοκυριό, κάτι που αναμένεται να υπογραμμίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής.

Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει αναλυτικά για τη μάχη που δίνει το κυβερνητικό επιτελείο απέναντι στην ακρίβεια δίνοντας έμφαση στην πολιτική που ασκείται για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος, ένα θέμα άμεσα συνδεδεμένο με την ακρίβεια στην αγορά, αλλά και για την τιθάσευση των τιμών σε καύσιμα, ενέργεια και στα super market καθώς και για τη μείωση του πληθωρισμού το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, είναι σίγουρο ότι θα αναφερθεί και στη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και παραγόντων της αγοράς που από τις 31 Αυγούστου θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών -πάνω από το 5%- μία σειρά από βασικά αγαθά και προϊόντα που έχουν ανάγκη οι καταναλωτές.

Επίσης, αναμένεται να αναφερθεί και στην έλλειψη αντιπροτάσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Η μείωση του ΦΠΑ που αποτελεί και τη μοναδική αντιπρόταση, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει αποτύχει όπου έχει εφαρμοστεί ενώ σε περίπτωση εφαρμογής της θα προκαλούσε μείωση των κρατικών εσόδων και ένα σημαντικό κενό στον προϋπολογισμό. Ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, λόγω της τουριστικής κίνησης, μία οριζόντια μείωση του ΦΠΑ θα στερούσε πολύτιμα έσοδα. Με αυτά τα δεδομένα ο Πρωθυπουργός αναμένεται να καλέσει την αντιπολίτευση να εξηγήσει πως θα καλυφθεί αυτό το κενό αν υλοποιηθεί η πρόταση της για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ακρίβεια απαιτούνται προτάσεις που να χαρακτηρίζονται από σοβαρότητα και ρεαλισμό και τέτοιες δεν καταθέτει η αντιπολίτευση.