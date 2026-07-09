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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίδειξη της Σίλιας Κριθαριώτη στο πλαίσιο της Γαλλικής εβδομάδας μόδας Υψηλής Ραπτικής. Η Τζένιφερ Λόπεζ έφτασε με μια μικρή καθυστέρηση στη Gallerie Vendome μαζί με την αδελφή της, φορώντας μια διάφανη δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας και παρακολούθησε το show από την πρώτη σειρά.

Εκτός από την Τζένιφερ Λόπεζ, το παρών έδωσε και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μαζί με τον στιλίστα της, Fancy James, το ζεύγος Αθηνάς Οικονομάκου- Μπρούνο Τσερέλα, ο Γιώργος Ντάβλας, ο Χρύσανθος Πανάς, η Έλενα Λυμπέρη και η Μιράντα Πατέρα

Στη Gallerie Vendôme., λίγα μέτρα μακριά από το εμβληματικό ξενοδοχείο Ritz, η δημιουργική ομάδα του διεθνούς, πλέον, οίκου, Celia Kritharioti έχει στήσει ένα κατάλευκο «χιονισμένο» σκηνικό, ιδανικό για την παρουσίαση της συλλογής Φθινόπωρο- Χειμώνας 2026-2027.

Η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Φάνσι Τζέιμς.

Η Τζένιφερ Λόπεζ χαιρετάει τον σύζυγό της Σίλιας Κριθαριώτη, Νίκο Τσάκο.