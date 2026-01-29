Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η παρουσίαση της νέας συλλογής της Σίλιας Κριθαριώτη στο πλαίσιο της Γαλλικής εβδομάδας υψηλής ραπτικής, μαζί με ιστορικούς οίκους όπως Valentino, Dior, Chanel. Εκτός από πολλούς γνωστούς Έλληνες που έδωσαν το παρών, τα περισσότερα φλας έπεσαν πάνω στην πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Κάρλα Μπρούνι αλλά και την πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που συνοδευόταν από τον γιο της, τους επιχειρηματίες Έρικ Βασιλάτο και Τζον Χριστοδούλου αλλά και τη σύζυγο του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανάμεσα στον Νίκο Τσάκο και τον Έρικ Βασιλάτο.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και Κάρλα Μπρούνι συνομίλησαν για αρκετή ώρα πριν ξεκινήσει η επίδειξη της Σίλιας Κριθαριώτη, ενώ στη συνέχεια η πρώτη κατευθύνθηκε στα παρασκήνια για να συγχαρεί από κοντά τη διεθνούς φήμης, Ελληνίδα σχεδιάστρια.

Η Κάρλα Μπρούνι τραβούσε βίντεο και φωτογραφίες με το κινητό της κατά τη διάρκεια της επίδειξης.

Η συλλογή υψηλής ραπτικής της Σίλιας Κριθαριώτη είχε τίτλο «Ο κινηματογράφος είναι η αρχιτεκτονική των ονείρων». Η Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ δεν ήταν απλώς μια εποχή του κινηματογράφου· ήταν η γέννηση του glamour, μιας εποχής που η γυναικεία ενδυνάμωση ξεκίνησε να εκφράζεται και μέσα από την εικόνα, κάτι που αποτυπώθηκε με μοναδικό τρόπο στις χειροποίητες βραδινές δημιουργίες της

Διεθνής αναγνώριση για τη Σίλια Κριθαριώτη

Με τημ παρουσίαση της συλλογής Celia Kritharioti Couture SS26, η σημερινή μέρα αποτέλεσε μια μεγαλειώδη πρεμιέρα με κάθε έννοια: Η Σίλια Κριθαριώτη γιόρτασε ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, μια αναγνώριση που έρχεται από τους μεγαλύτερους Οίκους Υψηλής Μόδας, οι οποίοι και προσκαλούν τα νέα μέλη.

Φέροντας την κληρονομιά του παλαιότερου οίκου υψηλής ραπτικής στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 1906, η Σίλια Κριθαριώτη εισέρχεται στο πάνθεον της Υψηλής Ραπτικής με μια συλλογή που αποθεώνει τη χειροποίητη δημιουργία και τη θηλυκότητα, διαχρονικά χαρακτηριστικά της δουλειάς της σχεδιάστριας.

Η κινηματογραφική αίγλη βρίσκεται στην καρδιά αυτής της συλλογής, θεμελιωμένη στο παραδοσιακό couture savoir-faire. Από το ατελιέ του Οίκου της Σίλιας Κριθαριώτη στην Αθήνα μέχρι το Παρίσι και το Χόλιγουντ, τα φτερά, η λάμψη και η φαντασία μεταφράζονται σε μια σύγχρονη γλώσσα απόλυτης φινέτσας. Μαύρες βελούδινες κουρτίνες πλαισιώνουν την αίθουσα Pavillon Cambon, ενώ το catwalk είναι τυλιγμένο με ατελείωτα μέτρα λευκού σιφόν, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα. Τα μοντέλα κατεβαίνουν τα σκαλιά, φέροντας τον μεθυστικό αέρα του Old Hollywood στην καρδιά του Παρισιού.

Συνδυάζοντας την πολυτέλεια με τη λεπτότητα, οι δημιουργίες αποπνέουν χάρη, λάμψη και δυναμισμό. Κρόσσια, φτερά και φίνες δαντέλες, κεντημένες στο χέρι, μαρτυρούν την τέχνη της υψηλής ραπτικής στην ιδανική της μορφή. Το μαύρο και το λευκό κυριαρχούν, ενώ εκπλήξεις από χρυσό, κίτρινο, aqua και ροζ ολοκληρώνουν τη χρωματική παλέτα.

Οι όγκοι μοιάζουν να αψηφούν τη βαρύτητα σε μια σειρά από φορέματα από ταφτά, μεταξωτό σατέν και οργάντζα. Αέρινες σιλουέτες από τούλι συνδυάζονται με εξαιρετικές κάπες και διάφανα πέπλα που μοιάζουν με σύννεφα που αγκαλιάζουν το σώμα.

Μια παρέλαση από μεγαλοπρεπή βραδινά φορέματα —εμπνευσμένα από τις ντίβες της μεγάλης οθόνης— με γραμμές που σμιλεύουν το σώμα και θελκτικά cut-outs, δίνουν τη θέση τους σε μια στιγμή καθαρής ποίησης: τη νυφική δημιουργία από αιθέριο λευκό μεταξωτό τούλι, διαμέτρου τριών μέτρων. Το ρούχο φέρει κεντημένες στο χέρι δαντέλες και η νύφη μοιάζει με μπαλαρίνα μέσα στο μουσικό της κουτί.