Credits: Instagram/alexandra.nika - Η σέλφι της Αλεξάνδρας Νίκα μαζί με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και την Σήλια Κριθαριώτη

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στο Instagram μία selfie, στην οποία φαίνεται μαζί με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς και με την σχεδιάστρια μόδας, Σήλια Κριθαριώτη.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού έγραψε στην λεζάντα: «Μαζί με τις υπέροχες κυρίες μου, ενώ την φωτογραφία αναδημοσίευσε στη συνέχεια τόσο η Αμερικανή πρέσβης, όσο και η γνωστή σχεδιάστρια μόδας.

Advertisement

Advertisement

Εκτός από τη φωτογραφία αυτή, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε νωρίτερα και ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να φιλάει τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε μαζί με τον τραγουδιστή και την σύντροφό του σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο, όπου χόρεψε με την ψυχή της το τραγούδι το «Μάλλον κάτι ξέρω».