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Οι δύο γυναίκες πόζαραν μαζί για φωτογραφίες, ενώ η σχεδιάστρια δημοσίευσε το στιγμιότυπο στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Αμερικανίδα σταρ αναμένεται να παρακολουθήσει την επίδειξη μόδας του οίκου, καθώς η Σίλια Κριθαριώτη συμμετέχει επίσημα στο πρόγραμμα της Γαλλικής Εβδομάδας Μόδας.

Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει επιλέξει ξανά δημιουργίες της συγκεκριμένης σχεδιάστριας για τις κατά καιρούς εμφανίσεις της πάνω στη σκηνή.

Κατά την έξοδο της Λόπεζ από το ατελιέ, συγκεντρώθηκε πλήθος από παπαράτσι και τηλεοπτικά συνεργεία για να απαθανατίσουν την παρουσία της.

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Στο ατελιέ της Σίλιας Κριθαριώτη στην Avenue d’Iéna της γαλλικής πρωτεύουσας βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουλίου η Τζένιφερ Λόπεζ μαζί με την αδελφή της. Η Αμερικανίδα σταρ, που σε λίγες μέρες θα γιορτάσει τα 57α γενέθλιά της, συναντήθηκε με τη διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια και πόζαραν μαζί στον φακό.

«Το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Κάποιες ομορφιές απλώς δεν μπορεί να αποτυπωθεί» έγραψε στο Instagram της η Σίλια Κριθαριώτη. Αν και οι δύο γυναίκες δεν αποκάλυψαν τον λόγο της συνάντησής τους, αρκετοί συμπέραναν ότι η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε πρόβα στην δημιουργία υψηλής ραπτικής που θα φορέσει αυτή την Πέμπτη στην επίδειξη του οίκου Celia Kritharioti στο Παρίσι καθώς αναμένεται να παρακολουθήσει το fashion show από την πρώτη σειρά μαζί με άλλους διάσημους καλεσμένους.

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Κατά την έξοδό της από το ατελιέ της Σίλιας Κριθαριώτη, την περίμεναν δεκάδες παπαράτσι και τηλεοπτικά συνεργεία με τις πρώτες εικόνες να κάνουν μέσα σε λίγα λεπτά τον γύρο του κόσμου. Μάλιστα η Λόπεζ, εκτός από την αδελφή της, είχε φέρει μαζί της και τον προσωπικό της φωτογράφο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζένιφερ Λόπεζ θα φορέσει δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη καθώς την έχει επιλέξει κι άλλες φορές στο παρελθόν για τις, πάντα εντυπωσιακές, εμφανίσεις της επάνω στη σκηνή.

Σίλια Κριθαριώτη: Για δεύτερη φορά στο επίσημο πρόγραμμα της Γαλλικής Εβδομάδας Μόδας

Πριν από λίγους μήνες η Σίλια Κριθαριώτη έγινε η πρώτη Ελληνίδα σχεδιάστρια που εντάχθηκε στο επίσημο πρόγραμμα της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, με την τιμητική ιδιότητα του Προσκεκλημένου Μέλους (Membre Invité). Η ένταξή της έγινε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας, γεγονός που επισφραγίζει την υψηλή ποιότητα και τη συνέπεια των δημιουργιών της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι μετά την εμφάνισή της στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στο Madison Square Garden. Πριν από λίγες μάλιστα κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι σε συνεργασία με τον διάσημο μουσικό παραγωγό Alok με τίτλο Everything is fine.