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Η αμερικανική πρωτεύουσα κατέγραψε προσωρινά τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως εξαιτίας της εκτόξευσης των πυροτεχνημάτων.

Οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων μικροσωματιδίων ξεπέρασαν κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος για την ανθρώπινη υγεία.

Οι διοργανωτές του σόου επεδίωξαν την κατάρριψη παγκόσμιου ρεκόρ, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις ειδικών για την επερχόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση.

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Ένα φαντασμαγορικό θέαμα για την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ άφησε πίσω του ένα βαρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για λίγες ώρες μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, η Ουάσινγκτον καταγράφηκε ως η πόλη με τη χειρότερη ποιότητα αέρα μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων του πλανήτη, καθώς οι καπνοί από το γιγαντιαίο σόου πυροτεχνημάτων επιβάρυναν την ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας IQAir, τα επίπεδα ρύπανσης στην αμερικανική πρωτεύουσα εκτοξεύθηκαν αμέσως μετά τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Το σόου διοργανώθηκε από την εταιρεία Pyrotecnico για λογαριασμό του οργανισμού Freedom 250, που συνδέεται με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

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Οι διοργανωτές επιδίωξαν να δημιουργήσουν ένα ιστορικό θέαμα, με στόχο την κατάρριψη παγκόσμιου ρεκόρ μέσω της εκτόξευσης περίπου 850.000 πυροτεχνημάτων. Ωστόσο, η εντυπωσιακή γιορτή συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση των αιωρούμενων σωματιδίων, προκαλώντας συζητήσεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τέτοιων εκδηλώσεων.

Θεαματική επιδείνωση της ποιότητας του αέρα και «μοβ» συναγερμοί

Ειδικοί ωστόσο προειδοποιούσαν ότι ο όγκος των εκτοξεύσεων που σχεδιάζονταν μέσα σε μετά βίας 40 λεπτά ήγειρε κίνδυνο να προκληθεί θεαματική επιδείνωση της ποιότητας του αέρα, κι ότι αυτό θα ήταν πολύ βλαβερό για την υγεία των κατοίκων της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Σταθμοί επιτήρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ουάσινγκτον κατέγραφαν όντως αύξηση των συγκεντρώσεων στοιχείων ρύπανσης από τις 20:00 το Σάββατο, εξαιτίας της εκτόξευσης πυροτεχνημάτων.

Όμως τα επίπεδα των μικροσωματιδίων απογειώθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν άρχισε το κύριο σόου, με την εκτόξευση χιλιάδων πυροτεχνημάτων στο National Mall, που καθυστέρησε για ώρες, εξαιτίας καταιγίδων.

Η συγκέντρωση μικροσωματιδίων, δηλαδή σωματιδίων με διάμετρο κατώτερη από 2,5 μικρόμετρα, ικανών να διεισδύσουν βαθιά στους πνεύμονες, συνδεόμενων με κινδύνους για την υγεία, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα, ξεπέρασε τα 200 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο σε μια από τις τοποθεσίες μέτρησης, κατά τα δεδομένα που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Κατά την αμερικανική υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος (EPA), το ανώτατο όριο έκθεσης είναι τα 35 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο για 24 ώρες.

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Πηγή: Reuters

Πηγή: Reuters

Πηγή: Reuters

Πηγή: Reuters

Πηγή: Reuters

«Μοβ» συναγερμοί, που αντιστοιχούν σε πολύ κακή ποιότητα του αέρα για το σύνολο του πληθυσμού, όχι μόνο για τις ευάλωτες ομάδες, εκδόθηκαν για μεγάλο μέρος της Ουάσινγκτον και για τομείς γειτονικών πολιτειών (Μέριλαντ, Βιρτζίνια).

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ελβετικής πλατφόρμας εξειδικευμένης παρακολούθησης IQAir, η Ουάσιγκτον ήταν η πιο μολυσμένη πόλη στον πλανήτη από τις 03:00 ως τις 05:00 (τοπικές ώρες) τα ξημερώματα της Κυριακής 5ης Ιουλίου.

Οι καταιγίδες περιόρισαν την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας

Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σόου πυροτεχνημάτων φαίνεται πως συνέβαλαν στο να περιοριστεί η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με ειδικούς, οι καταιγίδες βοήθησαν στη διάλυση του καπνού και στην απομάκρυνση των αιωρούμενων σωματιδίων, με την ποιότητα του αέρα να επιστρέφει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής.

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Οι επιστήμονες ωστόσο υπογράμμισαν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ χειρότερα, καθώς η παραμονή σε εξωτερικούς χώρους αμέσως μετά την εκτόξευση των εκατοντάδων χιλιάδων πυροτεχνημάτων εγκυμονούσε κινδύνους για την υγεία.

Η εταιρεία που ανέλαβε τη διοργάνωση είχε θέσει ως στόχο την κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ για τα περισσότερα πυροτεχνήματα σε μία εκδήλωση. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στις Φιλιππίνες από το 2016, όταν είχαν εκτοξευτεί 810.000 πυροτεχνήματα.

Το αίτημα για την αναγνώριση νέου ρεκόρ έχει ήδη κατατεθεί στο βιβλίο των παγκόσμιων ρεκόρ, ωστόσο η τελική απόφαση αναμένεται μετά την εξέταση όλων των στοιχείων.

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