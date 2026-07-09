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Το περιστατικό υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης απινιδωτών και της εκπαίδευσης των πολιτών σε δημόσιους και εργασιακούς χώρους.

Το υπουργείο Υγείας ορίζει ως υποχρεωτική την εγκατάσταση απινιδωτών σε πολυσύχναστους χώρους, όπως αεροδρόμια, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Οι συσκευές αυτές είναι σχεδιασμένες για χρήση από μη ιατρούς, παρέχοντας φωνητικές οδηγίες για την ασφαλή χορήγηση ρεύματος.

Η νομοθεσία απαιτεί από τους εργοδότες τη λήψη μέτρων πρώτων βοηθειών και την οργάνωση κατάλληλης υποδομής, ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης.

Η ύπαρξη πιστοποιημένης εκπαίδευσης και η άμεση πρόσβαση σε απινιδωτή καθορίζουν την επιβίωση σε περιπτώσεις ανακοπής, καθώς ο χρόνος αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα.

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Η πρόσφατη ιστορία της 16χρονης στην Αριδαία είναι από εκείνες που πρέπει να γίνονται μάθημα πολιτείας. Το κορίτσι σώθηκε γιατί η μητέρα του, εκπαιδευμένη από το Kids Save Lives, κατάλαβε αμέσως ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει, ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, ο πατέρας κάλεσε το ΕΚΑΒ και έφερε έναν από τους δύο απινιδωτές που υπήρχαν στο χωριό. Ο απινιδωτής εφαρμόστηκε σε λιγότερο από δύο λεπτά και με την πρώτη απινίδωση η αναπνοή της 16χρονης επανήλθε. Το ΕΚΑΒ την παρέλαβε ζωντανή 45 λεπτά αργότερα, λόγω της απόστασης, και τελικά το παιδί επέστρεψε σπίτι του υγιές.

Το μάθημα της Αριδαίας

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Αυτό που συνέβη δεν ήταν θαύμα. Ήταν η σωστή αλυσίδα επιβίωσης. Κάποιος είδε, κάποιος αντέδρασε, κάποιος ήξερε ΚΑΡΠΑ, κάποιος έφερε απινιδωτή και όλα έγιναν πριν χαθεί ο πολύτιμος χρόνος. Σε μια καρδιακή ανακοπή, τα λεπτά δεν μετράνε απλώς. Καθορίζουν αν ένας άνθρωπος θα ζήσει.

Πού πρέπει να υπάρχει απινιδωτής

Η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τους Αυτόματους Εξωτερικούς Απινιδωτές αναφέρει ότι ΑΕΑ πρέπει να εγκαθίστανται σε κάθε δημόσια υπηρεσία, ιδιωτική επιχείρηση ή οργανισμό όπου συχνάζει μεγάλος αριθμός προσώπων. Αναφέρονται ενδεικτικά αεροδρόμια, λιμάνια, υπουργεία, δικαστήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, Βουλή, δημόσιες υπηρεσίες, αεροπλάνα, πλοία, αθλητικά κέντρα, ξενοδοχεία, σχολεία, εμπορικά κέντρα, σταθμοί λεωφορείων, σιδηροδρομικοί σταθμοί και γενικά χώροι όπου η άμεση πρόσβαση ιατρικής βοήθειας είναι δύσκολη ή αδύνατη. (ΕΛΙΝΥΑΕ)

Η ίδια εγκύκλιος προβλέπει ότι η εγκατάσταση στους πολυσύχναστους χώρους είναι υποχρεωτική και ότι πρέπει να υπάρχουν υπεύθυνοι για τον έλεγχο λειτουργίας, τη συντήρηση, την προστασία από κλοπή ή δολιοφθορά και την τήρηση αρχείου χρήσης. Ο απινιδωτής πρέπει να είναι ορατός, προσβάσιμος μέσα σε περίπου 1-1,5 λεπτό περπάτημα και κατά προτίμηση κοντά σε τηλέφωνο για άμεση κλήση του ΕΚΑΒ. (ΕΛΙΝΥΑΕ)

Τι ισχύει για επιχειρήσεις και χώρους εργασίας

Δεν υπάρχει, με απλά λόγια, ένας γενικός κανόνας που να λέει ότι «από τόσους εργαζόμενους και πάνω» κάθε επιχείρηση πρέπει υποχρεωτικά να έχει απινιδωτή. Το κριτήριο είναι κυρίως ο χώρος, η επισκεψιμότητα, ο κίνδυνος και η δυσκολία άμεσης ιατρικής πρόσβασης.

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Ωστόσο ο Κώδικας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων ορίζει ότι ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για πρώτες βοήθειες, ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση της επιχείρησης, να οργανώνει κατάλληλη υποδομή, να έχει διασύνδεση με εξωτερικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να ορίζει εργαζόμενους υπεύθυνους για πρώτες βοήθειες, οι οποίοι πρέπει να έχουν κατάλληλη επιμόρφωση και επαρκές υλικό στη διάθεσή τους. (Lawspot)

Άρα, σε μια μεγάλη μονάδα, ένα εργοστάσιο, ένα ξενοδοχείο, ένα εμπορικό κέντρο, μια επιχείρηση με εκατοντάδες εργαζόμενους ή κοινό, ο απινιδωτής δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στοιχειώδης πρόνοια.

Αθλητικές εγκαταστάσεις και σχολεία

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Στις αθλητικές εγκαταστάσεις το πλαίσιο είναι πιο συγκεκριμένο. Για μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις προβλέπεται αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής κατάλληλος και για παιδιά, ενώ για μικρότερες κατηγορίες εγκαταστάσεων πρέπει να εξασφαλίζεται απινιδωτής κατά τη διάρκεια των αγώνων. (Γενική Γραματεία Αθλητισμού)

Για τα σχολεία, υπάρχει ήδη πρόγραμμα τοποθέτησης απινιδωτών σε όλες τις σχολικές μονάδες, με εκπαίδευση εκπαιδευτικών και προσωπικού. Το έργο έχει ανακοινωθεί με προϋπολογισμό 7,45 εκατ. ευρώ, με έναρξη το καλοκαίρι του 2026 και ολοκλήρωση στις αρχές του 2027.

Ποιος μπορεί να τον χρησιμοποιήσει

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Ο απινιδωτής δεν είναι ένα μηχάνημα που απαιτεί γιατρό δίπλα του. Οι σύγχρονοι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές δίνουν φωνητικές οδηγίες, αναλύουν τον καρδιακό ρυθμό και χορηγούν ρεύμα μόνο όταν χρειάζεται. Η εγκύκλιος ορίζει ότι ο μη ιατρός χρήστης χρειάζεται εκπαίδευση στη βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και στη χρήση ΑΕΑ, μέσα από πιστοποιημένο σεμινάριο ή πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση. Προβλέπει επίσης ότι όποιος προσφέρει άμεση βοήθεια καλής θέλησης, ακόμη και αν δεν έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα, δεν θεωρείται ένοχος. (ΕΛΙΝΥΑΕ)

Πόσο κοστίζει

Το κόστος δεν είναι απαγορευτικό μπροστά στην αξία μιας ανθρώπινης ζωής. Στην ελληνική αγορά, ένας αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής κυμαίνεται συνήθως από περίπου 900 έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο και τα χαρακτηριστικά. Σε τιμές λιανικής εμφανίζονται συσκευές από περίπου 890 έως 1.600 ευρώ, ενώ δημοτική προμήθεια 20 απινιδωτών στην Κέρκυρα είχε προϋπολογισμό 30.000 ευρώ μαζί με ΦΠΑ και κρατήσεις, δηλαδή περίπου 1.500 ευρώ ανά συσκευή. (kavoukistools.gr)

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Το συμπέρασμα

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Η Αριδαία έδειξε τι πρέπει να γίνει παντού. Όχι αύριο. Σήμερα. Απινιδωτές σε σχολεία, γήπεδα, δημόσιες υπηρεσίες, ξενοδοχεία, μεγάλες επιχειρήσεις, χωριά, νησιά, απομακρυσμένες περιοχές. Και μαζί, εκπαίδευση πολιτών. Γιατί ο απινιδωτής μόνος του είναι ένα κουτί στον τοίχο. Στα χέρια ενός εκπαιδευμένου πολίτη γίνεται ζωή.