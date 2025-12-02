Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο των Χανίων, προκαλώντας έντονη ανησυχία, καθώς άγνωστοι απέσπασαν τον απινιδωτή, που είχε τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Περιφέρειας Κρήτης να ενισχύσει τα σημεία άμεσης πρόσβασης σε εξοπλισμό πρώτων βοηθειών.

Η αφαίρεση της συσκευής θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς η απουσία της αφήνει ένα σημαντικό κενό στην αλυσίδα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. Οι αρχές επισημαίνουν ότι κάθε λεπτό χωρίς τον απινιδωτή στο σημείο του μειώνει το επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες.

Advertisement

Advertisement

Γίνεται έκκληση προς τους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή, καθώς η πράξη τους μπορεί να στερήσει τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: patris.gr