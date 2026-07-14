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Το Perseverance της NASA φαινόταν ως μια πράσινη κουκκίδα στην επιφάνεια του Άρη στις 13 Ιουνίου, μία ημέρα πριν επιτύχει ένα σημαντικό ορόσημο όσον αφορά στην απόσταση που έχει διανύσει.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από τη NASA, το Perseverance κάλυψε ένα πραγματικό μαραθώνιο (42,195 χλμ) στον Κόκκινο Πλανήτη. Το ρομποτικό όχημα χρειάστηκε πέντε χρόνια και τέσσερις μήνες για να καλύψει αυτή την απόσταση, την οποία «έπιασε» στη 1.890ή ημέρα της αποστολής του. Το ρεκόρ είχε πριν το Opportunity, που χρειάστηκε 11 χρόνια και δύο μήνες.

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Τη σχετική εικόνα τράβηξε το Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) με την κάμερα HiRISE. Τα ίχνη του οχήματος φαίνονται στην επιφάνεια και το Perseverance βρίσκεται σε μια περιοχή δυτικά του κρατήρα Τζέζερο, που η επιστημονική ομάδα της αποστολής αποκαλεί «Arbot».

NASA/JPL-Caltech/University of Arizona