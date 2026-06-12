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Προβλήματα αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ώρες χρήστες σε Instagram, Facebook και του Messenger, καθώς τις τελευταίες ώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση των υπηρεσιών της Meta.

Αυτή την ώρα, πολλοί χρήστες βλέπουν τις οθόνες τους ότι υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης στις σελίδες τους, ενώ ορισμένοι αναφέρουν ότι αποσυνδέονται συχνά από τους λογαριασμούς τους.



Παράλληλα όσοι καταφέρουν να συνδεθούν στους λογαριασμούς αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν και προβλήματα με τις ιστορίες (stories).



Σύμφωνα με το DownDetector έχει δεχθεί εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα στις τρεις συγκεκριμένες εφαρμογές της Meta από πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

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