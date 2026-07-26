Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Facebook υιοθετεί τη στρατηγική του TikTok ενσωματώνοντας μια ροή από κάθετα βίντεο που επιλέγονται από αλγόριθμο αντί για δημοσιεύσεις γνωστών προσώπων.

Η εταιρεία Meta επιδιώκει να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις της νέας γενιάς χρηστών που αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο τους σε περιεχόμενο από αγνώστους.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια έμμεση παραδοχή ότι το TikTok κυριαρχεί στη μάχη για την προσέλκυση του χρόνου των χρηστών στο διαδίκτυο.

Ανάλογες αλλαγές έχουν πραγματοποιήσει επίσης το Instagram και το YouTube, εισάγοντας αντίστοιχες λειτουργίες για την προβολή σύντομων βίντεο.

Η πρόκληση για το Facebook παραμένει η διατήρηση της ταυτότητάς του καθώς προσπαθεί να ανταγωνιστεί το πρωτότυπο μοντέλο της δημοφιλούς εφαρμογής.

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Υπήρχε μια εποχή που όλοι αντέγραφαν το Facebook. Από το Twitter μέχρι το Google+, οι περισσότερες πλατφόρμες προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το μοντέλο που δημιούργησε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και άλλαξε για πάντα την επικοινωνία στο διαδίκτυο.

Σήμερα, όμως, οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί.

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Το Facebook, το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο του πλανήτη, με περισσότερους από 3,1 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες κάθε μήνα, βρίσκεται στη δύσκολη θέση να κυνηγά έναν αντίπαλο που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν απλώς μια εφαρμογή για εφήβους. Το TikTok, με περισσότερους από 1,8 δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες, κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε περιεχόμενο και να υποχρεώσει ακόμη και τη Meta να προσαρμοστεί.

Η νέα ιδέα που δοκιμάζει η εταιρεία είναι αποκαλυπτική. Όταν ο χρήστης ανοίγει το Facebook, αντί να βλέπει πρώτα τις δημοσιεύσεις φίλων, συγγενών ή ομάδων, θα συναντά μια ατελείωτη ροή από κάθετα βίντεο, επιλεγμένα αποκλειστικά από τον αλγόριθμο. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που έκανε διάσημο το TikTok.

Δεν είναι μια απλή αισθητική αλλαγή. Είναι μια αλλαγή φιλοσοφίας.

Το Facebook γεννήθηκε για να σε φέρνει κοντά στους ανθρώπους που γνωρίζεις. Το TikTok δημιουργήθηκε για να σου δείχνει ανθρώπους που δεν γνωρίζεις, αλλά πιθανότατα θα σε κρατήσουν καρφωμένο στην οθόνη. Η Meta εγκαταλείπει σταδιακά το πρώτο μοντέλο και υιοθετεί το δεύτερο, επειδή γνωρίζει ότι εκεί περνά πλέον τον περισσότερο χρόνο της η νέα γενιά.

Η εξέλιξη αυτή μοιάζει σχεδόν με δημόσια παραδοχή ότι το TikTok κέρδισε τη μάχη της καινοτομίας. Δεν είναι τυχαίο ότι το Instagram απέκτησε τα Reels, το YouTube δημιούργησε τα Shorts και τώρα ακόμη και το ίδιο το Facebook αλλάζει την αρχική του εικόνα.

Η πραγματική μάχη δεν είναι πλέον ποιος έχει τους περισσότερους χρήστες. Σε αυτό το πεδίο το Facebook εξακολουθεί να προηγείται με μεγάλη διαφορά.

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Η μάχη αφορά κάτι πολύ πιο πολύτιμο: τον χρόνο. Πόσα λεπτά ή πόσες ώρες θα αφιερώσει καθημερινά ένας χρήστης σε μια εφαρμογή. Και σε αυτόν τον πόλεμο το TikTok έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο κόσμος θέλει ένα Facebook που θα μοιάζει με TikTok ή αν τελικά θα προτιμήσει το… αυθεντικό. Γιατί η ιστορία της τεχνολογίας έχει δείξει πολλές φορές ότι οι αντιγραφές μπορεί να περιορίζουν τις απώλειες, αλλά σπάνια ξεπερνούν το πρωτότυπο.

Ίσως, λοιπόν, η μεγαλύτερη πρόκληση για τη Meta να μην είναι να αντιγράψει το TikTok, αλλά να ξαναβρεί τη δική της ταυτότητα πριν οι χρήστες αναρωτηθούν γιατί να χρησιμοποιούν ένα Facebook που προσπαθεί να γίνει κάτι άλλο.

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