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Η κακοκαιρία έκανε την εμφάνισή της από τη δυτική Φθιώτιδα και συγκεκριμένα από τον δήμο Μακρακώμης, φέρνοντας ισχυρή βροχόπτωση, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζόπτωση, σύμωνα με το lamiareport.gr.

Στη Μακρακώμη, οι πολύ ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν τη στέγη της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών, η οποία από θαύμα δεν τραυμάτισε κάποιον. Ωστόσο, η στέγη παρέσυρε όλες τις κολώνες και τα καλώδια του δικτύου φωτισμού, ενώ κατέληξε πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα πελατών του σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο σημείο. Στην ίδια περιοχή, οι δυνατοί άνεμοι έσπασαν και ένα δέντρο, το οποίο ευτυχώς επίσης δεν έπεσε πάνω σε άνθρωπο.

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Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στον δρόμο από το Καστρί έως τη Μακρακώμη, όπου η έντονη χαλαζόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση δέντρων και κλαδιών στην εθνική οδό Λαμίας – Καρπενησίου.