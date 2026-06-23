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Οι διαιτητές εφάρμοσαν το αυστηρό πρωτόκολλο της FIFA, το οποίο επιβάλλει την απομάκρυνση αθλητών και φιλάθλων σε περίπτωση κινδύνου από κεραυνούς.

Η επανέναρξη του αγώνα επιτρέπεται μόνο εφόσον συμπληρωθούν τριάντα συνεχόμενα λεπτά χωρίς ανίχνευση ηλεκτρικής δραστηριότητας σε ακτίνα δεκατριών χιλιομέτρων από το γήπεδο.

Η FIFA εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες ασφαλείας για την προστασία των συμμετεχόντων, ακολουθώντας αντίστοιχες πρακτικές που έχουν επηρεάσει και άλλες πρόσφατες διοργανώσεις.

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Η αναμέτρηση Γαλλίας–Ιράκ για το Μουντιάλ 2026 διακόπηκε προσωρινά, καθώς έντονη βροχόπτωση και επικίνδυνες καιρικές συνθήκες κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του αγώνα. Με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, οι διαιτητές αποφάσισαν την αποχώρηση των ομάδων προς τα αποδυτήρια, μέχρι να υπάρξει βελτίωση του καιρού και να δοθεί το «πράσινο φως» για επανέναρξη.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διακοπών αγώνων που έχουν απασχολήσει πρόσφατα διοργανώσεις της FIFA. Ήδη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων είχαν καταγραφεί σημαντικές αναταράξεις, τόσο για τις ομάδες όσο και για τους φιλάθλους. Ενδεικτικά, στο Σάρλοτ ο αγώνας Τσέλσι–Μπενφίκα είχε διακοπεί λίγο πριν τη λήξη του 90λεπτου, λόγω κακοκαιρίας.

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Στο Μουντιάλ 2026, η συγκεκριμένη περίπτωση αποτέλεσε την πρώτη εφαρμογή του σχετικού πρωτοκόλλου, με τον αγώνα Γαλλία–Ιράκ να διακόπτεται εξαιτίας καταιγίδας και κινδύνου ηλεκτρικής δραστηριότητας στην περιοχή.

For the first time this World Cup, play has been halted between France and Iraq due to severe weather warnings in Philadelphia ⛈️ pic.twitter.com/TnwpC4nlJL June 22, 2026

Αυστηρό πρωτόκολλο στο Μουντιάλ σε περίπτωση καταιγίδας

Σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων, οι κανόνες που εφαρμόζονται είναι αυστηροί και καθορισμένοι από τις τοπικές αρχές σε συνεργασία με τη FIFA, η οποία δεν έχει περιθώριο παρέμβασης όταν τίθεται ζήτημα ασφάλειας.

Όταν εκδοθεί προειδοποίηση για καταιγίδα, διατάσσεται άμεση διακοπή του αγώνα και απομάκρυνση φιλάθλων και αθλητών σε ασφαλείς χώρους. Παράλληλα, ενεργοποιείται μηχανισμός χρονικής παρακολούθησης. Μετά από κάθε καταγεγραμμένο κεραυνό, ξεκινά αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών, η οποία μηδενίζεται αν υπάρξει νέα ηλεκτρική εκκένωση εντός ακτίνας περίπου 13 χιλιομέτρων από το γήπεδο.

Η επανέναρξη επιτρέπεται μόνο όταν συμπληρωθούν 30 συνεχόμενα λεπτά χωρίς καμία ανίχνευση κεραυνού στην περιοχή, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πολύωρες διακοπές.

Παρόμοιες εφαρμογές του πρωτοκόλλου έχουν ήδη επηρεάσει αγώνες σε μεγάλες διοργανώσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και οι μετακινήσεις ομάδων έχουν ανατραπεί λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως συνέβη πρόσφατα με ταξίδι συλλόγου από το Μαϊάμι προς τη Νέα Υόρκη που καθυστέρησε εξαιτίας απαγόρευσης απογείωσης.

Οι συγκεκριμένες συνθήκες είναι συχνές σε περιοχές με έντονη καλοκαιρινή αστάθεια, γεγονός που έχει οδηγήσει τη FIFA στην υιοθέτηση επιπλέον μέτρων προστασίας, όπως τα cooling breaks, για την αντιμετώπιση τόσο της ζέστης όσο και της υγρασίας κατά τη διάρκεια των αγώνων.