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Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε νεαρός, ηλικίας περίπου 16-17 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση του στη θάλασσα, στη Σκάλα Περαίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, όταν ο νεαρός, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, βρισκόταν στον μόλο της περιοχής και, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στο νερό, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά. Λουόμενοι τον ανέσυραν από τη θάλασσα και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

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Για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.