Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας απέρριψε το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για προκήρυξη δημοψηφίσματος σχετικά με την τροποποίηση του Συντάγματος της χώρας, ώστε «να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που διαβιεί στη Βόρεια Μακεδονία και να απεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας».

«Ας μην σπαταλάμε χρόνο και τα χρήματα των πολιτών. Είμαστε υπέρ της ΕΕ και αυτός είναι ο στρατηγικός μας προσανατολισμός, τον οποίο υλοποιούμε στην πράξη», αναφέρεται σε ανακοίνωση της κυβέρνησης, σχετικά με το αίτημα αυτό της αντιπολίτευσης.

Χθες, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης της Βόρειας Μακεδονίας, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ζήτησε από την κυβέρνηση του Χρίστιαν Μίτσκοσκι να προκηρύξει δημοψήφισμα για το θέμα αυτό.

«Δεν πρόκειται για ένα πολιτικό ζήτημα, αλλά για ένα θέμα που αφορά όλους τους πολίτες και το μέλλον της χώρας. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να αναγκάζονται να μεταναστεύουν στην Ευρώπη, την Αμερική ή την Αυστραλία, επειδή εδώ δεν βλέπουν προοπτική και δεν έχουν μέλλον», δήλωσε ο αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικoύ Κόμματος Βένκο Φιλίπτσε, σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι «δεν μπορεί μόνος του να αποφασίζει για την τύχη της χώρας» και κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει τον λόγο στους πολίτες μέσω δημοψηφίσματος.

Το κυβερνών κόμμα του Χρίστιαν Μίτσκοσκι, αντιδρώντας στο αίτημα της αντιπολίτευσης για δημοψήφισμα ισχυρίστηκε πως «οι βουλγαρικές απαιτήσεις» για τροποποίηση του Συντάγματος δεν θα αποτελέσουν το τελευταίο «εμπόδιο» που ορθώνει η Σόφια στον ευρωπαϊκό δρόμο της Βόρειας Μακεδονίας και εμφανίστηκε βέβαιο πως στην πορεία θα τεθούν και άλλες προϋποθέσεις από τη μεριά της Βουλγαρίας, που αφορούν ζητήματα εθνικής ταυτότητας και γλώσσας.

Ακόμη, το κόμμα του Χρ. Μίτσκοσκι κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι με τις ενέργειές της υπονομεύει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, ενώ αποκάλεσε τον αρχηγό του Σοσιαλδημοκρατικoύ Κόμματος, Βένκο Φιλίπτσε ως «πιόνι» του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ.

Η κυβέρνηση του Χρίστιαν Μίτσκοσκι στα Σκόπια αρνείται επίμονα να προχωρήσει σε τροποποίηση του Συντάγματος της χώρας και να αναγνωρίσει βουλγαρική μειονότητα. Μόλις πριν από μερικές ημέρες, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας απέκλεισε το ενδεχόμενο «υποχωρήσεων» σε ζητήματα εθνικής ταυτότητας, ανεξαρτήτως τιμήματος, όπως είπε.