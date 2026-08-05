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Όταν πυρήνες ατόμων συγκρούονται μεταξύ τους με ταχύτητες που πλησιάζουν αυτήν του φωτός, το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία πλάσματος quark- γλουονίων- μιας ασυνήθιστα θερμής κατάστασης της ύλης, όπου τα quarks και τα γλουόνια μπορούν να κινούνται ελεύθερα: Το υλικό αυτό συμπεριφέρεται σαν ένα σχεδόν τέλειο ρευστό και προσφέρει στους επιστήμονες ένα ιδιαίτερα χρήσιμο τρόπο να μελετήσουν συνθήκες πολύ κοντινές σε αυτές που υπήρξαν λίγο μετά το Big Bang.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Science Daily, ομάδα ερευνητών υπό τους φυσικούς Γιου-Γκανγκ Μα και Ξου-Γκουάνγκ Χουάνγκ, του Πανεπιστημίου του Φουντάν (Κίνα) ανέλαβε να «χαρτογραφήσει» τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται και αλλάζει η επιτάχυνση μέσα στο πλάσμα quark- γλουονίων. Οι προσομοιώσεις έδειξαν πως οι κορυφαίες επιταχύνσεις μπορούν να πιάσουν τις αρκετές εκατοντάδες MeV (Mega-Electron Volt) και ότι το πλάσμα «συμπεριφέρεται» διαφορετικά ανάλογα με την ενέργεια των συγκρούσεων.

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Μάλιστα, σε ενέργειες που προκύπτουν από εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες (κοντά σε αυτήν του φωτός) οι πυρήνες περνούν ο ένας μέσα από τον άλλον τόσο γρήγορα που παρασύρουν το νεοανακαλυφθέν πλάσμα σε σύντομους, έντονους «παλμούς» επιτάχυνσης. Η επιτάχυνση μπορεί να επηρεάζει περισσότερα από την κίνηση του πλάσματος, ανοίγοντας νέους «ορίζοντες» για τις σχετικές έρευνες.

Το επόμενο βήμα για τους ερευνητές είναι να συμπεριλάβουν πιο ρεαλιστικές υδροδυναμικές εξελίξεις στους υπολογισμούς τους, επιδιώκοντας να εντοπίσουν στοιχεία που να δείχνουν ακόμα πιο πολλά για την επιρροή της επιτάχυνσης. Γενικότερα μιλώντας, οι έρευνές τους φαίνονται ικανές να ανοίξουν νέους δρόμους όσον αφορά στη μελέτη της ύλης που υπόκειται σε ισχυρότατες αλληλεπιδράσεις τέτοιου είδους.