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Σε ριάλιτι σόου έχει μετατραπεί ο χωρισμός του Στέφανου Τσιτσιπά και της Πάουλας Μπαντόσα, καθώς τα εκατέρωθεν «καρφιά» και οι αναφορές περί τοξικότητας αφήνουν την αίσθηση μίας σχέσης που αν και ξεκίνησε ελπιδοφόρα, οδήγησε σε έντονη αντιπάθεια μεταξύ του πρώην ζευγαριού.

Συνεχίζεται η κόντρα Μπαντόσα – Τσιτσιπά

H Πάουλα Μπαντόσα, η οποία ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο Γουίμπλεντον, ανέφερε ότι η δύσκολη περίοδος που βίωσε δεν είχε να κάνει μόνο με τους τραυματισμούς που αντιμετώπισε.

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«Υπήρχαν πάρα πολλά τοξικά πράγματα. Το έχω ήδη πει και το έχουν επιβεβαιώσει και άλλοι παίκτες, γιατί στο Tour όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο γι’ αυτό ούτε να δώσω περισσότερες εξηγήσεις. Ήθελα απλώς να εξηγήσω, ως άνθρωπος και ως γυναίκα, ότι δεν ήταν μόνο οι τραυματισμοί. Υπήρχαν κι άλλα πράγματα πίσω από αυτά, από τα οποία υπέφερα εγώ και οι άνθρωποι γύρω μου για έναν χρόνο», δήλωσε.

Η Μπαντόσα πρόσθεσε ότι πλέον θεωρεί πως έχει αφήσει πίσω της εκείνη την περίοδο.

«Είναι ένας άνθρωπος που δεν πρόκειται να αναφέρω ξανά. Έχω τον χαρακτήρα μου, άφησα πίσω μου αυτή την ιστορία, έκλεισα αυτό το κεφάλαιο και νιώθω πιο ελεύθερη. Θέλω να γυρίσω σελίδα και να μην αναφερθώ ξανά σε αυτούς τους ανθρώπους», είπε.

Στη συνέχεια μίλησε και για το viral βίντεο με τον Απόστολο Τσιτσιπά ο οποίος την κοιτάζει με… δολοφονικό βλέμμα στην διάρκεια ενός αγώνα του Στέφανου.

«Μου το έστειλαν φίλοι μου. Το πρόσωπό μου τα λέει όλα. Αυτό το βίντεο είναι η σύνοψη των πάντων. Όποιος ήταν εκεί κοντά και έζησε την κατάσταση, ξέρει σε τι αναφέρομαι», είπε για το βίντεο που κυκλοφόρησε πριν από τρία χρόνια.