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Η Πάουλα Μπαντόσα εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τον Στέφανο Τσιτσιπά μετά τον αγώνα της στο Βερολίνο, κάνοντας λόγο για τοξικά πράγματα που συνέβησαν ανάμεσά τους.

Η Μπαντόσα πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη ψυχολογίας εις βάρος της Κόκο Γκοφ στο Βερολίνο και μετά το ματς αναφέρθηκε και στις προσωπικές μάχες που έπρεπε να δώσει όλο αυτόν τον καιρό, που είχαν αντίκτυπο και στην καριέρα της. Σημαντικό μέρος όλου αυτού είχε και η προηγούμενη σχέση της με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

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“Έχω περάσει από διάφορους χωρισμούς στη ζωή μου. Τους αποδέχομαι και γνωρίζω πως έχουν τα πράγματα. Όταν όμως υπάρχουν τοξικά πράγματα γύρω σου, τότε όλα γίνονται πιο δύσκολα σε σχέση με έναν νορμάλ χωρισμό”, είπε η 28χρονη Ισπανίδα τενίστρια.

Badosa ha hablado de Tsitsipas.



🗣️ “He pasado por muchas rupturas en mi vida, las acepto y sé que las cosas son como son, pero cuando hay cosas tóxicas alrededor, todo se vuelve mucho más complicado que una ruptura normal”



🗣️ "Puedes mantener una buena relación con un ex porque… pic.twitter.com/pLOElau9Qh June 17, 2026

Και συνέχισε: “Μπορείς να έχεις μια άψογη σχέση με έναν πρώην, αν είναι κανονικός άνθρωπος και η σχέση σας παραμείνει φυσιολογική. Αλλά δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Κάθε μέρα βλέπουμε το άλλο άτομο να κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα.”

Της ζητήθηκε να πει κάτι περισσότερο γι’ αυτό και για τη λέξη “τοξικά” που χρησιμοποίησε: “Εδώ και μερικούς μήνες, επιτέλους, βρίσκομαι σε ένα καλό περιβάλλον. Δεν ήταν εύκολο όμως να ξεπεράσω αυτά τα τοξικά πράγματα που υπήρχαν γύρω μου. Παρόλα αυτά, είναι κάτι που πρέπει να περάσεις ως γυναίκα και τώρα νιώθω ξανά δυνατή.”

Και αν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία για το ότι φωτογραφίζει με τα λεγόμενά της τον Στέφανο Τσιτσιπά, η ίδια η Ισπανίδα φρόντισε να τη σβήσει από μόνη της.

“Μπορώ να δω ήδη τους αυριανούς τίτλους: ‘Η Μπαντόσα επιτίθεται στον Τσιτσιπά'”, είπε γελώντας στο τέλος της συνέντευξης, όταν αποχωρούσε από την αίθουσα, για να συμπληρώσει: “Λοιπόν, του αξίζει!”