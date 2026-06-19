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Την ανακούφιση για τον χωρισμό της καλύτερης της φίλης, Πάουλα Μπαντόσα εξέφρασε η Αρίνα Σαμπαλένκα, προχωρώντας σε μία αποκάλυψη που αναμένεται να συζητηθεί. Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Bounces» του Μπεν Ρόθενμπεργκ και, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για το τέλος της σχέσης της Ισπανίδας με τον Στέφανο Τσίτσιπα, με την απάντησή της να είναι αποκαλυπτική, στέλνοντας, μάλιστα, δίλεπτο ηχητικό μήνυμα!

«Ειλικρινά, όταν τελείωσε όπως και να το ονόμαζε, εγώ ήμουν η φίλη που της έστειλα ένα ηχητικό (μήνυμα), περίπου δύο λεπτών, γελώντας, ουρλιάζοντας, λέγοντας “Ναι, κορίτσι! Τα κατάφερες!”», είπε η Σαμπαλένκα.

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sabalenka’s reaction to the badosa tsitsipas breakup is killing me😭😭 i love their friendship pic.twitter.com/L8jAgcVoGs — ًᵗᵒ (@tosports13) June 18, 2026

Οι δηλώσεις της Σαμπαλένκα έρχονται λίγες ημέρες μετά τη συνέντευξη της Μπαντόσα, στην οποία η Ισπανίδα έκανε λόγο για την ύπαρξη «τοξικών πραγμάτων» γύρω από τη σχέση της με τον Τσιτσιπά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της.

«Όταν υπάρχουν τοξικά πράγματα γύρω σου, τότε όλα γίνονται πιο δύσκολα σε σχέση με έναν νορμάλ χωρισμό. Δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων η Ισπανίδα.