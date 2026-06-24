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Ο Έλληνας τενίστας διέκοψε κρίσιμο πόντο διαμαρτυρόμενος για τον εξοπλισμό, με τον διαιτητή να κατοχυρώνει τον πόντο στον αντίπαλο Ιγκνάσιο Μπουσέ.

Παρά τις αντιρρήσεις του Τσιτσιπά, ο διαιτητής εξήγησε ότι οι κανονισμοί επιτρέπουν την αλλαγή μπαλών μόνο αν αυτές έχουν υποστεί φθορά.

Τελικά η διοργάνωση αντικατέστησε τον εξοπλισμό, αλλά ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ μετά την απώλεια του πρώτου σετ στο tie break.

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Έντονος εκνευρισμός και παρατράγουδα σημάδεψαν την πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά της Μαγιόρκα. Η αναμέτρηση του πρώτου γύρου απέναντι στον Ιγκνάσιο Μπουσέ διεκόπη προσωρινά εξαιτίας σφοδρών παραπόνων σχετικά με την κατάσταση του εξοπλισμού, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα στο κορτ.

Το πρόβλημα έκανε την εμφάνισή του ήδη από τα πρώτα λεπτά της προθέρμανσης. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς τον ρέφερι της συνάντησης, επισημαίνοντας πως τα μπαλάκια δεν είχαν τη σωστή πίεση, κρίνοντάς τα ακατάλληλα για αγωνιστική δράση σε επιφάνεια με γρασίδι. Αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια στάση κράτησε και ο Περουβιανός τενίστας, επιβεβαιώνοντας πως η ποιότητά τους ήταν πράγματι προβληματική.

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Tremendo lío en el partido entre Tsitsipas y Buse por las bolas.



Bronca con el umpire de Stefanos. #MallorcaChampionships #ATP pic.twitter.com/qFfEcbsWTL — Forever with you (RF). (@dani91malaga) June 23, 2026

Η κορύφωση της έντασης σημειώθηκε όταν ο 27χρονος αθλητής διέκοψε τη ροή ενός κρίσιμου πόντου. Συγκεκριμένα, ενώ είχε ευκαιρία για break στο 2-1 του πρώτου σετ, σταμάτησε το παιχνίδι διαμαρτυρόμενος εκ νέου για τις μπάλες. Το αποτέλεσμα ήταν ο διαιτητής να κατακυρώσει τον πόντο υπέρ του Μπουσέ.

Έντονα δυσαρεστημένος από την τροπή των πραγμάτων, ο Τσιτσιπάς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τι εννοείς ότι η απόφαση παραμένει; Δεν γίνεται να παίξει κανείς με αυτό το μπαλάκι. Αν είναι να πάιξουμε τον πόντο να τον παίξουμε σωστά, αυτό πολύ μαλακό. Πιστεύεις ότι αν δεν πίστευα ότι δεν μπορώ να παίξω με αυτό το μπαλάκι, θα είχα σταματήσει τον πόντο; Αν δεν σταματούσα, θα κάναμε ράλι πέντε λεπτών». Αμέσως μετά, απαίτησε την παρουσία του supervisor στο γήπεδο λέγοντας: «Φέρε μου τον υπεύθυνο, θα μου πει αν μπορεί κάποιος να παίξει με αυτό το μπαλάκι».

Ο διαιτητής προσπάθησε να αποκλιμακώσει την κατάσταση, τονίζοντας ότι συμμερίζεται τον προβληματισμό για τη σκληρότητα που είχαν τα μπαλάκια, ωστόσο εξήγησε πως βάσει των κανονισμών, η διακοπή του αγώνα δικαιολογείται αποκλειστικά αν το μπαλάκι σκάσει ή φθαρεί πλήρως.

Εν τέλει, η διοργάνωση προχώρησε σε αλλαγή του εξοπλισμού, με τον υπεύθυνο να διευκρινίζει πως η διαδικασία ακολουθήθηκε «by the book». Αυτή η εξέλιξη, ωστόσο, δεν καθησύχασε τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος απώλεσε τη συγκεκριμένη ευκαιρία για break. Η συνέχεια τον βρήκε να χάνει το πρώτο σετ στη διαδικασία του tie break και να γνωρίζει τελικά την ήττα με 2-0.