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Οι διαδηλωτές ζήτησαν μέτρα για τη στεγαστική κρίση, την προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό της τουριστικής δραστηριότητας που εκτοπίζει τους μόνιμους κατοίκους.

Η κινητοποίηση, που διοργανώθηκε από την πλατφόρμα «Λιγότερος Τουρισμός, Περισσότερη Ζωή», συγκέντρωσε από 25.000 έως 70.000 συμμετέχοντες σύμφωνα με αστυνομία και διοργανωτές.

Κατά την ολοκλήρωση της πορείας σημειώθηκαν εντάσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες οδήγησαν στον τραυματισμό οκτώ ατόμων και σε αστυνομική παρέμβαση.

Παρά τα προηγούμενα περιοριστικά μέτρα για τις τουριστικές υποδομές, η δυσαρέσκεια των κατοίκων παραμένει έντονη λόγω των ρεκόρ αφίξεων επισκεπτών στο αρχιπέλαγος.

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Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, χιλιάδες κάτοικοι στην Μαγιόρκα βγήκαν στους δρόμους το απόγευμα της Κυριακής, διαμαρτυρόμενοι για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού, την ώρα που οι Βαλεαρίδες Νήσοι εξακολουθούν να σπάνε κάθε ρεκόρ στις αφίξεις επισκεπτών.

Σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, στην πορεία συμμετείχαν περίπου 25.000 άτομα, ενώ οι διοργανωτές εκτίμησαν ότι το πλήθος άγγιξε τις 70.000.

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Πίσω από την κινητοποίηση βρισκόταν η πλατφόρμα «Menys Turisme, Més Vida» («Λιγότερος Τουρισμός, Περισσότερη Ζωή»), στην οποία συμμετέχουν δεκάδες κοινωνικές, συνδικαλιστικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η φετινή διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε με κεντρικό σύνθημα «Mallorca al límit» («Η Μαγιόρκα στα όριά της»).

Οι συγκεντρωμένοι υποστήριξαν ότι η αδιάκοπη αύξηση του τουρισμού επιβαρύνει τις υποδομές και τις δημόσιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αισθητά η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων.

La manifestación contra la masificación turística en Mallorca ha culminado con momentos de tensión. La Policía ha arremetido contra manifestantes con la porra. Hay al menos un herido https://t.co/BJMZuegRG3 pic.twitter.com/UHNxePEszl — elDiario.es (@eldiarioes) July 26, 2026

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους ήταν η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η ανάσχεση της εκτόπισης των κατοίκων από τις γειτονιές τους λόγω της εκτόξευσης των ενοικίων και των τιμών των ακινήτων, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και η αποσυμφόρηση των υδάτινων πόρων που δέχονται ολοένα μεγαλύτερη πίεση.

Κατά τη διάρκεια της πορείας κυριάρχησαν πανό με συνθήματα όπως «Η Μαγιόρκα δεν πωλείται», «Δεν αναγνωρίζω πλέον τον τόπο μου» και «Η Μαγιόρκα δεν ενοικιάζεται», αποτυπώνοντας την αγωνία πολλών κατοίκων για τη δυσκολία εξεύρεσης οικονομικά προσιτής κατοικίας.

Παρότι η κινητοποίηση κύλησε χωρίς προβλήματα στο μεγαλύτερο μέρος της, λίγο πριν από την ολοκλήρωσή της δημιουργήθηκε ένταση όταν οι αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν την πρόσβαση των διαδηλωτών στην πλατεία Ses Voltes, όπου επρόκειτο να αναγνωστεί το κεντρικό ψήφισμα.

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Η κατάσταση οξύνθηκε με λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, ενώ αργότερα, στην περιοχή Parc de la Mar, δίπλα στον καθεδρικό ναό της Πάλμα, εκτοξεύθηκαν αντικείμενα προς τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση πλαστικών σφαιρών και προχώρησαν σε επιχείρηση διάλυσης του συγκεντρωμένου πλήθους.

Σύμφωνα με την υπηρεσία επειγόντων περιστατικών, συνολικά οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι δύο χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο με σοβαρότερα τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι έξι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και αποχώρησαν με ελαφρείς τραυματισμούς.

Η φετινή κινητοποίηση είχε προκαλέσει συζητήσεις ακόμη και πριν πραγματοποιηθεί. Οι διοργανωτές είχαν δημοσιεύσει έναν οδηγό δράσεων κατά της τουριστικοποίησης, ο οποίος περιλάμβανε προτάσεις για συμβολικές παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο.

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Παράλληλα, δύο ακτιβίστριες συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη, καθώς κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε ομάδα η οποία προκάλεσε ζημιές σε βιτρίνες μεσιτικών γραφείων.

Οι κινητοποιήσεις λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία η Μαγιόρκα και συνολικά οι Βαλεαρίδες Νήσοι εξακολουθούν να δέχονται πρωτοφανή αριθμό επισκεπτών. Το 2025 το αρχιπέλαγος υποδέχθηκε περίπου 18,9 εκατομμύρια τουρίστες, επίδοση-ρεκόρ για μια περιοχή με μόνιμο πληθυσμό περίπου 1,2 εκατομμυρίων κατοίκων.

Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως οι περιορισμοί στη δημιουργία νέων τουριστικών καταλυμάτων, οι ρυθμίσεις για την κρουαζιέρα και τα μέτρα ελέγχου της κυκλοφορίας των οχημάτων, η δυσαρέσκεια των κατοίκων παραμένει ισχυρή. Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών εξακολουθούν να βρίσκονται η έλλειψη προσιτής στέγης και η ολοένα αυξανόμενη επιβάρυνση των υποδομών του νησιού.

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Residents of Spanish island Mallorca are protesting the overtourism of their home on 26 Sunday July. Menys Turisme, Mes Vida (Less Tourism, More Life) organized the demonstration to fight back against how mass tourism is currently impacting the cost of living for locals. pic.twitter.com/syf2Ug0tSB — The Independent (@Independent) July 26, 2026