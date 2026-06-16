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Η Ελλάδα διατήρησε και το 2025 μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, καθώς το 97,1% των σημείων που ελέγχθηκαν κατατάχθηκαν στην ανώτατη κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δημοσίευσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).

Συνολικά, παρακολουθήθηκαν 1.734 σημεία κολύμβησης σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων τα 1.684 αξιολογήθηκαν ως «εξαιρετικά», 42 ως «καλά» και μόλις ένα ως «επαρκές», ενώ κανένα δεν χαρακτηρίστηκε ως «κακής ποιότητας». Παράλληλα, το 99,6% των ελληνικών υδάτων κολύμβησης πληροί τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μαζί με την Κύπρο, την Αυστρία και τη Βουλγαρία στις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό υδάτων κολύμβησης «εξαιρετικής ποιότητας», ξεπερνώντας το όριο του 95%. Σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή αξιολόγηση, το 96% των σημείων κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρούσε τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας, ενώ μόλις το 1,5% κατατάχθηκε στην κατηγορία «κακής ποιότητας».

Πάνω από 22.000 σημεία κολύμβησης στην Ευρώπη

Η ετήσια αξιολόγηση βασίζεται σε στοιχεία από περισσότερα από 22.200 σημεία κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη και εξετάζει την παρουσία βακτηρίων που ενδέχεται να προκαλέσουν ασθένειες, όπως το Escherichia coli και οι εντερικοί εντερόκοκκοι. Η έκθεση καταγράφει ότι η συνολική ποιότητα των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης παραμένει σταθερά υψηλή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Τα παράκτια ύδατα εξακολουθούν να εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τα εσωτερικά ύδατα, όπως λίμνες και ποτάμια. Το 88% των παράκτιων σημείων κολύμβησης στην ΕΕ αξιολογήθηκε ως «εξαιρετικής ποιότητας», έναντι 78% των εσωτερικών υδάτων.

Η συμβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει τη διαχρονική βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στην εφαρμογή της Οδηγίας για τα Ύδατα Κολύμβησης και της ευρύτερης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων. Η αναβάθμιση των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, η βελτίωση των δικτύων αποχέτευσης, η ενίσχυση της παρακολούθησης και η καλύτερη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων έχουν συμβάλει ώστε πολλές περιοχές που στο παρελθόν θεωρούνταν επιβαρυμένες να είναι σήμερα κατάλληλες για κολύμβηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει πάντως ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση ευρύτερων πιέσεων στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, όπως η χημική ρύπανση και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανθεκτικότητα των υδάτων.