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Ένα 8χρονο παιδί τραυματίστηκε χθες, 7 Αυγούστου, μετά από βουτιά στη θάλασσα, σε παραλία της Χαλκιδικής, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε χθες το απόγευμα για τον τραυματισμό ενός 8χρονου αλλοδαπού λουόμενου, υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, στη θαλάσσια περιοχή «Παλιούρι», στον Δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

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Όπως έγινε γνωστό, το παιδί τραυματίστηκε όταν, μετά από βουτιά στη θάλασσα, χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα.

Ο 8χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, το παιδί εξήλθε από το Κέντρο Υγείας.