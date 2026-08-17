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Η συμφωνία περιλαμβάνει σταθερό ποσό 26 εκατομμυρίων ευρώ, επιπλέον μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ μετά από 190 συμμετοχές και την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και ενός Κυπέλλου.

Η μετακίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πραγματοποίησαν διαμαρτυρίες στα γραφεία της ομάδας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο ΠΑΟΚ επιδιώκει την ενίσχυση του ρόστερ του με την απόκτηση νεαρών ποδοσφαιριστών από τον γερμανικό σύλλογο.

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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε το βράδυ της Κυριακής το καθοριστικό βήμα για τη μετακίνησή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον γερμανικό σύλλογο. Πλέον, απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση των δύο ομάδων για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Η συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Ντόρτμουντ αποτελεί τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του Δικεφάλου. Οι Θεσσαλονικείς θα εισπράξουν 26 εκατ. ευρώ ως σταθερό ποσό, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται ακόμη 6 εκατ. ευρώ σε μπόνους, ποσοστό μεταπώλησης 17,5%, καθώς και έμψυχα ανταλλάγματα από τη γερμανική ομάδα.

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Την ολοκλήρωση της συμφωνίας επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας έκανε τη γνωστή ανάρτηση «Here we go», αναφέροντας τις οικονομικές λεπτομέρειες του deal. Ο Κωνσταντέλιας αναμένεται πλέον να αποτελέσει το δεύτερο ελληνικό απόκτημα της Ντόρτμουντ, μετά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

🚨🟡⚫️ Borussia Dortmund have agreed deal to sign Giannīs Kōnstantelias, here we go!



Documents signed between clubs and player side needed next, then time for club statement. Giannīs was in Dortmund on Sunday.



Fee worth €32m add-ons included and 15% sell-on clause to PAOK. pic.twitter.com/GoRLrq3eG9 August 17, 2026

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ έχοντας καταγράψει 190 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 44 γκολ και 26 ασίστ. Παράλληλα, πανηγύρισε με την ασπρόμαυρη φανέλα την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και ενός Κυπέλλου Ελλάδας.

Η μεταγραφή του Κωνσταντέλια, ωστόσο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ. Από το πρωί της Κυριακής οπαδοί της ομάδας είχαν συγκεντρωθεί στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα, ζητώντας συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη, ενώ η διαμαρτυρία συνεχίστηκε και το βράδυ έξω από το γήπεδο.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο ΠΑΟΚ επιδίωξε να ενισχύσει και το ρόστερ του με νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ντόρτμουντ. Στο τραπέζι βρέθηκαν τα ονόματα του 17χρονου Χρήστου Κώστογλου και του 18χρονου Ιταλού μεσοεπιθετικού Σαμουέλε Ινάσιο, οι οποίοι θεωρούνται σημαντικά πρότζεκτ για τους Γερμανούς.

Με τη συγκεκριμένη συμφωνία, ο Κωνσταντέλιας παίρνει και το ρεκόρ της ακριβότερης πώλησης στην ιστορία του ΠΑΟΚ από τον Στέφανο Τζίμα. Ο τελευταίος είχε αποχωρήσει έναντι περίπου 22 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό deal του Κωνσταντέλια μπορεί να φτάσει τα 32 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το ποσοστό μεταπώλησης.

Στη Ντόρτμουντ ο Έλληνας άσος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ετήσιες απολαβές περίπου 3 εκατ. ευρώ και επιπλέον μπόνους. Η επίσημη ανακοίνωση των δύο συλλόγων είναι πλέον το τελευταίο κομμάτι του παζλ για την ολοκλήρωση μιας από τις σημαντικότερες μεταγραφές Έλληνα ποδοσφαιριστή των τελευταίων ετών.