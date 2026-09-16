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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι αναμφίβολα ο μεγάλος άτυχος της φετινής χρονιάς, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο ντεμπούτο του στην Bundesliga με την φανέλα της Ντόρτμουντ.

Στο παιχνίδι απέναντι στο Αμβούργο, ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο. Ο τραυματισμός ήταν σοβαρός και ο Κωνσταντέλιας χρειάστηκε να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά.

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Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όπως ενημέρωσε επίσημα η Ντόρτμουντ, και πλέον ο «Ντέλιας» έχει ξεκινήσει τη δύσκολη διαδικασία της αποθεραπείας με φόντο την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Η γερμανική «Bild» αναφέρει πως εφόσον η αποκατάσταση εξελιχθεί χωρίς προβλήματα, ο Έλληνας άσος θα μπορούσε ενδεχομένως να επιστρέψει στα γήπεδα τον Φεβρουάριο του 2027, στην καλύτερη περίπτωση, ή τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

Στο μεταξύ, στη Ντόρτμουντ αντιμετωπίζουν την αποθεραπεία του χωρίς να θέτουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, ώστε να μην προστεθεί επιπλέον πίεση στον ποδοσφαιριστή.

Ενδεικτική της στήριξης που έχει ο Κωνσταντέλιας από τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ είναι και η δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της ομάδας, Λαρς Ρίκεν: «Νιώθουμε σαν να έχουμε ήδη την επόμενη μεταγραφή μας για τη νέα σεζόν».

Με αυτόν τον τρόπο, οι Βεστφαλοί δείχνουν να αντιμετωπίζουν την επιστροφή του Κωνσταντέλια ως μια νέα «εσωτερική» μεταγραφή, που θα ενισχύσει τις προσπάθειες της ομάδας από την άνοιξη του 2027..