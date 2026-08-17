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Ο 23χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας που θα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2031.

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον αθλητή, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά του στην ομάδα από το 2013 έως σήμερα.

Ο Κωνσταντέλιας θα συνεχίσει την καριέρα του στο γερμανικό πρωτάθλημα, έχοντας στο πλευρό του τον πρόσφατα αποκτηθέντα Κωνσταντίνο Καρέτσα.

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Επίσημη είναι η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, με την γερμανική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του ταλαντούχου Έλληνα ποδοσφαιριστή και τον «Δικέφαλο του Βορρά» να λέει το δικό του αντίο στον «μάγο».

Τις τελευταίες μέρες οι δύο σύλλογοι βρίσκονταν σε συνεχείς διαπραγματεύσεις για την μεταγραφή του 23χρονου, με την Μπορούσια να κάνει γνωστή την απόκτησή του το απόγευμα της Δευτέρας (17/8).

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Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2031 και στο πλευρό του θα έχει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος αποκτήθηκε πρόσφατα από την Μπορούσια, έχοντας κερδίσει μάλιστα ήδη τις εντυπώσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι Βεστφαλοί δαπάνησαν 26 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Κωνσταντέλια, ενώ ο ΠΑΟΚ προβλέπεται να βάλει στα ταμεία του επιπλέον χρήματα, με την μεταγραφή να ξεπερνά συνολικά τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Το αντίο του ΠΑΟΚ στον Κωνσταντέλια

Ο ΠΑΟΚ με επίσημη ανακοίνωση, αποχαιρέτισε ένα δικό του παιδί, που ξεκίνησε να παίζει για τους «ασπρόμαυρους» από το 2013. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναφέρει ότι ο «Ντέλιας» δεν θα ξεχαστεί ποτέ στην Τούμπα, τονίζοντας ότι ο αποχωρισμός δεν είναι εύκολος, «όμως αποτελεί την φυσική συνέχεια για ένα ταλέντο σαν τον Γιάννη».

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

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«Η ιστορία του Κωνσταντέλια με τον Δικέφαλο ξεκίνησε το 2013. Πέρασε από όλα τα στάδια του PAOK Academy, έκανε ρεκόρ, κατέκτησε τίτλους και μάγεψε με την ποιότητά του σε κάθε ποδοσφαιρικό γήπεδο, μέχρι που τον Ιανουάριο του 2021, σε ένα παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, παίρνοντας το βάπτισμα του πυρός με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν την περίοδο καθιέρωσής του στην πρώτη ομάδα. Αγωνίστηκε σε 190 αγώνες, σκόραρε 44 φορές, έδωσε 26 ασίστ, κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας, αναδείχθηκε MVP της σεζόν 2022-23 από το κοινό του Δικεφάλου και έκανε όλη την Ευρώπη να ασχοληθεί μαζί του.

Οι εμφανίσεις του με τον ΠΑΟΚ του έστρωσαν τον δρόμο προς ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, την Bundesliga και μια από τις κορυφαίες ομάδες.Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί, με κορυφαία την κατάκτηση του πρωταθλήματος της σεζόν 2023-24. Ο αποχωρισμός δεν είναι εύκολος, όμως αποτελεί τη φυσική συνέχεια για ένα ταλέντο σαν τον Γιάννη, που τώρα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του.Ανδρώθηκες μέσα από την ακαδημία της ομάδας μας και θα είσαι για πάντα μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας!Καλή τύχη, Γιάννη!».

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