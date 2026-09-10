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Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του νικηφόρου αγώνα της Ντόρτμουντ εναντίον του Αμβούργου, όπου είχε προλάβει να σκοράρει.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο από τον εξειδικευμένο γιατρό Θορ Ζάντοπ, με τον αθλητή να ξεκινά άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασής του.

Ο σοβαρός τραυματισμός θα κρατήσει τον Έλληνα διεθνή εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

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Στο χειρουργείο οδηγήθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ρήξη χιαστού που υπέστη στο αριστερό γόνατο στις 29 Αυγούστου, λίγες ημέρες μετά το εντυπωσιακό του ξεκίνημα στην Bundesliga με την φανέλα της Ντόρτμουντ.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Μπορούσια με το Αμβούργο, στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος. Ο Κωνσταντέλιας είχε προλάβει να αφήσει το στίγμα του, καθώς είχε πετύχει γκολ στη νίκη της ομάδας του με 2-0, πραγματοποιώντας παράλληλα εξαιρετική εμφάνιση.

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Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ωστόσο, η βραδιά πήρε δυσάρεστη τροπή, καθώς ο Έλληνας άσος τραυματίστηκε σοβαρά και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο από τον Θορ Ζάντοπ, γιατρό με εξειδίκευση στις χειρουργικές επεμβάσεις στο γόνατο. Ο ίδιος ήταν εκείνος που δημοσίευσε στα social media φωτογραφία μαζί με τον Κωνσταντέλια μετά το χειρουργείο, στην οποία οι δύο άνδρες εμφανίζονται χαμογελαστοί.

"AHORA COMIENZA LA RECUPERACIÓN"



Konstantelias ya pasó por el quirófano y su médico aprovechó para sacarse una foto con él con el deseo de la mejor recuperación.



Si todo sale bien, en marzo lo podremos ver nuevamente en un campo de juego. pic.twitter.com/8aepnwRlyw — José I. Araoz (@Gazpachen) September 10, 2026

Ο Κωνσταντέλιας αναμένεται πλέον να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασής του. Ωστόσο, η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση θα χρειαστεί χρόνο, καθώς ο σοβαρός τραυματισμός θα τον κρατήσει εκτός γηπέδων για αρκετούς μήνες.

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η στιγμή του τραυματισμού

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στην πρεμιέρα της Bundesliga. Η πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Ντόρτμουντ είχε εξελιχθεί ιδανικά μέχρι το δεύτερο ημίχρονο, καθώς είχε συνδυάσει το ντεμπούτο του με γκολ και πολύ καλή παρουσία.

Στη συνέχεια, όμως, σε μια προσπάθεια να κλέψει την μπάλα από αντίπαλο ποδοσφαιριστή, παραπάτησε και έπεσε στο έδαφος, κρατώντας αμέσως το γόνατό του.

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Το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ έσπευσε στον αγωνιστικό χώρο για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ο Έλληνας διεθνής κατάφερε τελικά να σηκωθεί, όμως αποχώρησε εμφανώς καταβεβλημένος, κουτσαίνοντας και ξεσπώντας σε κλάματα.

Από τα πρώτα λεπτά του περιστατικού υπήρξε έντονη ανησυχία στις τάξεις της Ντόρτμουντ για το ενδεχόμενο να έχει υποστεί ρήξη χιαστού. Οι αντιδράσεις του αθλητικού διευθυντή Όλε Μπουκ και του γενικού διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, Λαρς Ρίκεν, μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Βεστφάλεν ήταν χαρακτηριστικές της αγωνίας που επικρατούσε.