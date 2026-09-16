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Στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης – Μυρτώου Πελάγους – θαλάσσιας περιοχής νότια της Καρπάθου διεξάγεται η διεθνής διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15-2026».

Η άσκηση χαρακτηρίζεται από αυξημένη διακλαδικότητα και συνδυασμό ναυτικών, αεροπορικών, αμφίβιων και χερσαίων δραστηριοτήτων. Οι συγκεκριμένες ασκήσεις άρχισαν το 2015 ως διμερείς αεροναυτικές ασκήσεις Ελλάδας- Αιγύπτου, με την πρώτη στην Ελλάδα. Έκτοτε διεξάγεται σε τακτική βάση, με εναλλαγή της χώρας φιλοξενίας.

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Κύριες συμμετέχουσες χώρες φέτος είναι η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος, ενώ με μέσα συμμετέχουν η Γαλλία και η Ιταλία. Παρατηρητές έχουν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη.

Τα βασικά αντικείμενα περιλαμβάνουν αεροπορικές και αεροναυτικές επιχειρήσεις, ναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές και αεραποβατικές ενέργειες, αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων και προστασία κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών.

Προβλέπεται συμμετοχή ναυτικών μονάδων (μεταξύ των οποίων φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, το αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη), αεροπορικών μέσων (μαχητικά, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη) και χερσαίων/ ειδικών δυνάμεων (αμφίβια τμήματα και τμήματα ειδικών επιχειρήσεων).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση UAV/FPV drones και στην αντιμετώπιση μη επανδρωμένων απειλών. Στα σχετικά σενάρια περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση πολλαπλών ταυτόχρονων απειλών και επιθέσεων τύπου swarm (σμήνους drones) καθώς και η αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος Counter-UAS «Κένταυρος», στο πλαίσιο αντιμετώπισης σύγχρονων μη επανδρωμένων απειλών.