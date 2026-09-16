Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023 αποφάσισε η Fed: Πρόκειται για αύξηση της τάξης των 24 μονάδων βάσης, σε μια κίνηση που αποτελεί και την πρώτη αλλαγή πολιτικής από τον νέο επικεφαλής της.

Ο Κέβιν Γουόρς τάχθηκε υπέρ, σε μια ομόφωνη απόφαση που πρακτικά φαίνεται να αναγνωρίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει καταφέρει ως τώρα να ελέγξει τον πληθωρισμό. Πλέον το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας βρίσκεται στο 3,75%-4%.

Advertisement

Advertisement

Στην ανακοίνωσή της η Fed αναφέρει πως η απόφαση ήταν ομόφωνη και περισσότερα αντίστοιχα μέτρα αναμένονται στο προσεχές μέλλον προκειμένου να ελεγχθεί ο πληθωρισμός, που αποδίδεται στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν.