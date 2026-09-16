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Ουκρανικά drones σκότωσαν Ρώσο στρατηγό στην ανατολική Ουκρανία κάτι παραπάνω από δύο εβδομάδες αφού έλαβε το παράσημο του Ήρωα της Ρωσίας για τις υπηρεσίες του εν καιρώ πολέμου, δήλωσε ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων.

Ο στρατηγός Αντόν Γκρούνις είχε τιμηθεί από τον πρόεδρο Πούτιν νωρίτερα μέσα στο έτος αφού ανέφερε πως στρατεύματα υπό τη διοίκησή του συνέβαλαν στην κατάληψη του ουκρανικού προπυργίου της Κωστιαντινίβκα, μια εξέλιξη την οποία δεν επιβεβαιώνουν ούτε το Κίεβο ούτε ανεξάρτητοι στρατιωτικοί αναλυτές.

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Ο Μπρόβντι, που ηγείται των ουκρανικών δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων, είπε ότι μία από τις μονάδες του είχε σκοτώσει τον Γκρούνις σε νυχτερινό πλήγμα στη θέση του σε κατεχόμενο από τη Ρωσία μέρος του Ντονέτσκ.

«Ο στρατηγός Γκρούνις εξοντώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου» έγραψε ο Μπρόβντι σε ανάρτησή του στο Telegram την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι ο στρατηγός ήταν ο έβδομος Ρώσος στρατιωτικός διοικητής που σκοτώθηκε από τις δυνάμεις drones του. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς αυτούς.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν επιβεβαιώνει κανονικά τους θανάτους υψηλόβαθμου προσωπικού στη μάχη, μα ο Ρώσος διοικητής Άπτι Αλαουντίνοφ σε ανάρτηση στο Telegram είπε ότι ο Γκρούνις πέθανε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Γκρούνις είχε λάβει το παράσημο του Ήρωα της Ρωσίας σε τελετή στα τέλη του Αυγούστου. Στις 3 Ιουλίου, απευθυνόμενος στον Πούτιν μέσω βίντεο, είχε περιγράψει πώς δυνάμεις της 4ης Ανεξάρτητης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Φρουρών συμμετείχαν στην κατάληψη της Κωστιαντινίβκα. Ο Πούτιν τον συνεχάρη, λέγοντας πως «η τύχη έρχεται σε αυτούς που δουλεύουν».

Με πληροφορίες από Reuters