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Στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στο πλαίσιο σχολίων σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Συρία που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη.

Ο Φιντάν μίλησε για την προσέγγιση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, καλώντας την Αθήνα να μην είναι «πιόνι» «αυτών που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή, αυτούς που επιδιώκουν να τη βυθίσουν στο χάος». Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας με την Ελλάδα.

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Όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα της Daily Sabah, σημείωσε πως οποιαδήποτε «παρεξήγηση» με την Ελλάδα όσον αφορά σε ζητήματα ασφαλείας θα έπρεπε να «ξεκαθαριστεί», ενώ, αναφερόμενος στα ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου, έκανε λόγο για «ευαισθησία» όσον αφορά σε αυτό που χαρακτήρισε ως «στρατιωτικοποίησή τους»: «Μεταφέραμε αυτούς τους προβληματισμούς στην Ελλάδα. Ο εξοπλισμός αποστρατιωτικοποιημένων νησιών είναι απειλή για εμάς» δήλωσε, προσθέτοντας πως οι εξελίξεις αυτές ίσως σχετίζονται με τις επικείμενες εκλογές στη χώρα μας. «Η αντιτουρκική στάση είναι ιστορικά κοινή στην ελληνική πολιτική» υποστήριξε.

Γενικότερα, ουκ ολίγες είναι τον τελευταίο καιρό οι αναφορές από την άλλη πλευρά του Αιγαίου στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», «κορμό» της οποίας θα αποτελούν ισραηλινής προέλευσης συστήματα. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι η προσοχή της τουρκικής πλευράς ήταν εστιασμένη σε «κάποιες προσπάθειες από την Ελλάδα κατά παράβαση των υποχρεώσεών τους όπως ορίζονται από συνθήκες για τα νησιά που είναι αποστρατιωτικοποιημένα υπό διεθνείς συμφωνίες, τα νησιά όπου αυτό το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς αναμφισβήτητα θα έπρεπε να διατηρηθεί»

«Αναμένουμε ο γείτονάς μας, ο σύμμαχός μας, Ελλάδα, να δράσει σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας, να δράσει ώριμα σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της. Καθώς είμαστε ανάμεσα σε πολλές προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή μας, η Ελλάδα θα έπρεπε να αποφύγει να προσθέσει μια νέα σε αυτές τις προκλήσεις» είπε, καλώντας την Αθήνα να συνεχίσει τη «θετική ατμόσφαιρα» μεταξύ των δύο χωρών.