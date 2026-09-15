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Σε ένα νέο κεφάλαιο έχει μπει ο πόλεμος στους ουρανούς της Ουκρανίας, καθώς η Ρωσία εντείνει τη χρήση αεριωθούμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), τα οποία η ουκρανική αεράμυνα δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει, με την Ουκρανία να απαντά ετοιμάζοντας πιο αποτελεσματικά αναχαιτιστικά drones.

Σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας από το BBC Verify η Ρωσία εξαπέλυε αεριωθούμενα drones εναντίον της Ουκρανίας κάθε ημέρα ολόκληρο τον Αύγουστο. Επρόκειτο για την πρώτη φορά που σημειώνονταν καθημερινές επιθέσεις με drones τύπου Geran, με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να καταδικάζει αυτό που χαρακτήρισε ως «τρόμο» στους ουρανούς του Κιέβου.

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Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πρόσφατα στο BBC ότι οι επιθέσεις με αεριωθούμενα drones αυξήθηκαν από 350 τον Ιούνιο στις 1.600 τον Ιούλιο και στις 2.800 τον Αύγουστο. Σε πέντε νυχτερινές επιθέσεις τον Αύγουστο, τα drones αυτά ήταν περισσότερα από τα παλαιότερα, πιο αργά μοντέλα.

Iran requested jet-powered Shaheds from Russia



Tehran asked Moscow to provide advanced versions of Geran drones for the war against Israel and the United States.



These are Russian modifications of Iranian Shahed drones. The new drones can reach speeds of up to 600 km/h, carry a… pic.twitter.com/hAfbAEBiOb September 13, 2026

Τα μη επανδρωμένα αυτά μπορούν να πετούν με ταχύτητες περίπου 500 χλμ/ ώρα, πολύ ταχύτερα από τα παλαιότερα μοντέλα, αλλά και από τα αναχαιτιστικά drones του Κιέβου. Χρησιμοποιούν turbojet κινητήρες, κάποιοι εκ των οποίων, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, προέρχονται από την Κίνα.

Η διεύρυνση της χρήσης τους έρχεται ως απάντηση σε αυτό που νωρίτερα μέσα στο έτος εκλαμβανόταν ως βελτίωση των ουκρανικών ικανοτήτων αναχαίτισης ρωσικών drones (στο 94%, σύμφωνα με τον Ζελένσκι). Ωστόσο οι ταχύτητες των νέων μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν οδηγήσει σε μια νέα κούρσα εξοπλισμών: Στις 10 Αυγούστου ο αναπληρωτής επικεφαλής των ουκρανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, στρατηγός Βαντίμ Σκιμπίτσκι, είπε ότι οι δυνάμεις του χρειάζονταν αναχαιτιστικούς πυραύλους ικανούς να φτάνουν τις ταχύτητες αυτών των drones.

Τέσσερις ουκρανικές εταιρείες φέρονται να έχουν αρχίσει να δοκιμάζουν πυραύλους που μπορούν να καταρρίπτουν τα νέα Geran, είπαν πρόσφατα σε δημοσιογράφους αξιωματούχοι στο Κίεβο. Ο νέος υπουργός Άμυνας, Γεβχένι Χμάρα, τους ανέθεσε την παραγωγή «χιλιάδων μονάδων» το συντομότερο δυνατόν.

A Russian jet-powered Geran drone struck a Ukrnafta gas station in Kyiv pic.twitter.com/ne7DTzOm5E Advertisement September 10, 2026

Τα drones αυτά θολώνουν ακόμα περισσότερο τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο drone αυτοκτονίας και τον πύραυλο cruise: Αρκετοί τα χαρακτηρίζουν ως «πύραυλο cruise των φτωχών», ωστόσο εξακολουθούν να μην είναι το ίδιο αποτελεσματικά όσο οι πύραυλοι cruise. Βεβαίως είναι φθηνότερα, όμως όσο αυξάνονται οι δυνατότητες των drones αυτών, τόσο αυξάνεται και το κόστος τους.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια drones τύπου Shahed σχεδόν σε καθημερινή βάση, τα οποία χρησιμοποιούν κινητήρες σαν αυτούς στις μοτοσικλέτες. Οι κινητήρες τζετ αυξάνουν τις επιδόσεις, αλλά και το κόστος, περιορίζοντας αυτό που θεωρείται ως σημαντικότερο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης κατηγορίας μη επανδρωμένων, που δεν είναι άλλο από το ότι είναι φθηνά. Σημειώνεται πως «Geran» είναι το όνομα που χρησιμοποιείται για τα drones τύπου Shahed (ιρανικής προέλευσης) που παράγει η ίδια η Ρωσία.

⚡️🇷🇺🇺🇦🇮🇷 — Russia's new Geran-4 and Geran-5 jet-powered drones have been striking cities across Ukraine in recent weeks and are reportedly penetrating Ukrainian air defenses at a significantly higher rate than earlier propeller-driven variants, posing a substantially greater… pic.twitter.com/pCJrT8Dx3z Advertisement September 13, 2026

Εκπρόσωπος του Brave1, υπηρεσίας της ουκρανικής κυβέρνησης που είναι υπεύθυνη για την αμυντική καινοτομία, είπε στο New Scientist ότι το κύριο πρόβλημα είναι η ταχύτητα- ενδεικτικά, τα παλαιότερα Shahed πετούν με 100-150 χλμ /ώρα. Επίσης, ο κινητήρας των νέων drones έχει αναβαθμιστεί έτσι ώστε να αποκρύπτει σε ένα βαθμό το θερμικό ίχνος, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό του, ενώ φέρουν και νέες συσκευές ηλεκτρονικού πολέμου. Κάποια επίσης έχουν κάμερες πίσω, ώστε να εντοπίζονται αναχαιτιστικά drones και να αρχίζουν ελιγμούς αποφυγής.