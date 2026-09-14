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Ένα «kill switch» (θα το αποδίδαμε ως «γενικό διακόπτη») για την ΑΙ, που θα μπορούσε να ελέγχεται από αρμόδιο φορέα, ίσως πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό για τις εταιρείες του χώρου, είπε ένας από τους ιδρυτές μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης στον πλανήτη.

Όπως αναφέρει το BBC, ο Τζακ Κλαρκ, ένας από τους επτά ιδρυτές της Anthropic, είπε ότι ένας τρόπος να «κλείνει» το λογισμικό ΑΙ εντελώς αν γίνεται επικίνδυνο ήταν κάτι για το οποίο η κοινωνία «ίσως θα ήθελε να θεσπίσει κανόνες».

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Ο Κλαρκ είπε πως τα περισσότερα εργαστήρια είχαν διαφορετικούς τρόπους για να «βγάζουν από την πρίζα» την ΑΙ, μεταξύ τους και η Anthropic, μα οι πολιτικές ηγεσίες ίσως χρειάζεται να επιβάλουν τη δημιουργία ενός τέτοιου μέτρου.

Τα σχόλια του Κλαρκ λαμβάνουν χώρα εν μέσω «μπαράζ» σχολίων από στελέχη και εργαζομένους σε εταιρείες ΑΙ, καθώς και ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, περί αφανισμού της ανθρωπότητας. Ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, το Σαββατοκύριακο ζήτησε να μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της ΑΙ και να υπάρχει πιο στενή παρακολούθηση- ωστόσο αρκετοί είναι αυτοί που εκφράζουν αμφιβολίες για τα κίνητρα αυτών των τοποθετήσεων.

Ο Αμοντέι δεν διευκρίνισε πώς θα μπορούσε να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της ΑΙ και είπε ότι μια τέτοια ενέργεια θα έπρεπε να γίνει «χωρίς να θυσιαστεί το εμπορικό πλεονέκτημα».

Ο Κλαρκ είπε στο BBC πως οι λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις ενός «kill switch» και ο έλεγχός του θα έπρεπε να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαλόγου για την ΑΙ. «Θα έπρεπε να επιβάλεις σε εταιρείες να έχουν σίγουρα ένα kill switch; Μπορεί αυτό να επιβεβαιωθεί από έναν τρίτο φορέα;» διερωτήθηκε.

«Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήθελε να το γνωρίζει η κοινωνία και ίσως θα ήθελε να θεσπίσει κανόνες» πρόσθεσε.

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από πρώην εργαζομένους της OpenAI (ChatGPT) και βρίσκεται στο επίκεντρο της κουβέντας για την ασφάλεια στην ΑΙ.

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Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί έχουν παρουσιάσει σχετική νομοθεσία (Kill Switch Act) στο πλαίσιο της οποίας οι εταιρείες θα έπρεπε να έχουν τρόπο να κλείνουν προβληματικά εργαλεία ΑΙ και συγκεκριμένες υπηρεσίες θα μπορούσαν να απαιτήσουν να απενεργοποιηθεί ή περιοριστεί ένα εργαλείο.

Από πλευράς του ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει απορρίψει την ιδέα της επιβράδυνσης της ΑΙ, δηλώνοντας πως τα περί κατάκτησης του κόσμου και καταστροφής της ανθρωπότητας από την ΑΙ είναι «φάρσα» και ότι υπάρχει μια «συνωμοσία κατά της ΑΙ και των data centers, και ο μόνος που χαίρεται για αυτό είναι η Κίνα. Όποιος κερδίσει την ΑΙ, κερδίζει».

Κάποιοι στην βιομηχανία ΑΙ θεωρούν ότι οι φόβοι περί καταστροφής της ανθρωπότητας είναι υπερβολικοί και ίσως να εκφράζονται σκόπιμα για να προκαλέσουν θόρυβο γύρω από το ζήτημα.

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