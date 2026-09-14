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Τα ονόματα των δύο νέων μαχητικών drones– «παραστατών» (Collaborative Combat Aircraft) της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Αεροπορίας, Τρόι Μέινκ: Πρόκειται για το FQ-42 Vengeance (Εκδίκηση) της General Atomics και το FQ-44 Fury (Οργή) της Anduril Industries.

Τα «βαφτίσια» των δύο drones ήταν το αναμενόμενο βήμα του προγράμματος CCA, με το οποίο επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της αεροπορικής ισχύος των ΗΠΑ. Η αμερικανική πολεμική αεροπορία σκοπεύει να αποκτήσει περίπου 1.000 ημιαυτόνομα αεροσκάφη που προορίζονται να πλαισιώνουν τα αμερικανικά επανδρωμένα μαχητικά (λειτουργώντας ως «παραστάτες»), με την προμήθεια 500 εξ αυτών να αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το 2032.

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This morning, @SecAFOfficial announced the official names of the Air Force’s newest Collaborative Combat Aircraft, the FQ-42 Vengeance and FQ-44 Fury, during his keynote address at the @AFA_Air_Space's #AFANational Conference.



Revealing popular names was a natural next step for… pic.twitter.com/A6QiAm0gBG — U.S. Air Force (@usairforce) September 14, 2026

Στην αμερικανική στρατιωτική ορολογία, το «F» αντιστοιχεί στο «Fighter» (μαχητικό) ενώ το «Q» αντιπροσωπεύει τα μη επανδρωμένα. Τα FQ, οπότε, θεωρούνται «μαχητικά drones», που λειτουργούν στο πρότυπο του αποκαλούμενου «loyal wingman»- του μη επανδρωμένου που συνοδεύει επανδρωμένα μαχητικά και καθοδηγείται στις πολεμικές επιχειρήσεις από αυτά.

Τα drones αυτά προορίζονται να επιχειρούν με αεροσκάφη τεχνολογίας αιχμής όπως το 5ης γενεάς F-35 και το 6ης γενεάς F-47, παρέχοντάς τους αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού/ παρατήρησης, αλλά και επιπλέον όπλα.