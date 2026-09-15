Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 πραγματοποίησαν πτήσεις περιπολίας πάνω από ουδέτερα ύδατα στη Θάλασσα του Μπάρεντς και τη Νορβηγική Θάλασσα, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία την Τρίτη, επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, μαχητικά ξένων χωρών τα συνόδευσαν σε τμήματα της πτήσης.

Advertisement

Advertisement

Ρωσική φρεγάτα έριξε τη Δευτέρα δύο φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση ενός δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου σε διεθνή ύδατα, στα ανοιχτά της Δανίας, οι οποίες πλησίασαν πολύ το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της ΝΑΤΟϊκής χώρας.

Το ελικόπτερο ήταν σε αποστολή να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, όπως ανακοινώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις της Δανίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λοκ Ράσμουσεν, χαρακτήρισε το συμβάν «απαράδεκτο», προσθέτοντας πως θα μπορούσαν να είχαν κινδυνέψει ανθρώπινες ζωές.

Η Ρωσία κατηγόρησε τη Δανία πως στρατιωτικά ελικόπτερά της πραγματοποιούσαν επικίνδυνους ελιγμούς κοντά σε πολεμικά της στη Βαλτική και προέβη σε επίσημη διαμαρτυρία στην Κοπεγχάγη σχετικά με περιστατικά τέτοιας φύσης, δήλωσε την Τρίτη ο Ρώσος πρέσβης στη Δανία, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA, στον απόηχο του επεισοδίου.

Στο μεταξύ, ο Δανός υπουργός Άμυνας, Γίπε Μπρούους, είπε ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση ή επικοινωνία μέσω ασυρμάτου πριν η ρωσική φρεγάτα ρίξει τις φωτοβολίες προς το ελικόπτερο.

Με πληροφορίες από Reuters