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Ρωσική φρεγάτα έριξε τη Δευτέρα δύο φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση ενός δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου σε διεθνή ύδατα, στα ανοιχτά της Δανίας, οι οποίες πλησίασαν πολύ το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της ΝΑΤΟϊκής χώρας.

Το ελικόπτερο ήταν σε αποστολή να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, όπως ανακοινώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις της Δανίας. Η μία φωτοβολίδα πέρασε πολύ κοντά από το ελικόπτερο, πρόσθεσε.

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Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λοκ Ράσμουσεν, χαρακτήρισε το συμβάν «απαράδεκτο», προσθέτοντας πως θα μπορούσε να είχε θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

«Από μέρους μας, η Δανία εργάζεται για να διασφαλίσει πως όλα τα πλοία μπορούν να περνούν ειρηνικά από τα ύδατά της, μα η Ρωσία σταδιακά μετακινεί τη γραμμή αυτού που θεωρεί αποδεκτή δραστηριότητα» αναφέρεται σε ανακοίνωση την Τρίτη.

Όπως έγινε γνωστό, κλήθηκε ο Ρώσος πρέσβης για συνάντηση.

Με πληροφορίες από Reuters