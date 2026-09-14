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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι το ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ για τους θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων.

Το ντοκιμαντέρ των Ισραηλινών δημοσιογράφων Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, καταχειροκροτήθηκε στην πρεμιέρα του στη Βενετία την περασμένη εβδομάδα. Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από τον στρατιωτικό όρο για τις αναμενόμενες «παράπλευρες απώλειες» στον πόλεμο της Γάζας. Οι δημιουργοί του βασίστηκαν σε συνεντεύξεις ανώνυμων αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτών που συμμετείχαν στον πόλεμο.

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«Είναι σοκαριστικό. Πολεμάμε την παγκόσμια αντισημιτική υποκίνηση και όταν προέρχεται από εμάς τους ίδιους είναι αφόρητο», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram. «Και τώρα δύο Ισραηλινοί σκηνοθέτες που παρουσιάζουν τις IDF (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός) σαν εγκληματίες πολέμου, χειροκροτούνται στο φεστιβάλ της Βενετίας», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, ο αρχηγός του στρατού Εγιάλ Ζαμίρ είπε ότι η ταινία συνιστά «επίθεση στο κράτος του Ισραήλ». «Με βάση όσα έχουν δημοσιευτεί μέχρι τώρα, δεν είναι μια ταινία που κάνει κριτική στις IDF, ούτε είναι μια απόπειρα να αποκατασταθεί η αλήθεια. Βασίζεται σε λίβελλους, σε σκόπιμη διαστρέβλωση της πραγματικότητας και σοβαρές, λανθασμένες κατηγορίες εναντίον στρατιωτών και διοικητών των IDF», ισχυρίστηκε.

Ο στρατός έχει ζητήσει από τον Στρατιωτικό Εισαγγελέα (οι αρμοδιότητές του περιορίζονται στις ένοπλες δυνάμεις) να εξετάσει και να λάβει μέτρα για την ταινία και για όσους ενεπλάκησαν στη δημιουργία της.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο του το Σάββατο ο Άμπραχαμ είπε ότι «πιστεύει πως η άρνηση ενός εγκλήματος είναι αυτό που βοηθά να συνεχιστεί και για αυτό είναι σημαντικό να δουν οι Ισραηλινοί την ταινία» επειδή «η χώρα μας διαπράττει τέτοια εγκλήματα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters