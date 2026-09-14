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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα πως το Ιράν ήθελε συμφωνία με την Ουάσινγκτον, υποδεικνύοντας ένα πιθανό «παραθυράκι» για διπλωματία καθώς εντείνονται οι εχθροπραξίες ανά τη Μέση Ανατολή και απειλούν τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου.

«Το έθνος του Ιράν που παραπαίει θέλει συμφωνία, γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα ορίσω αν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να εμπλακούν- στην οποία ιδέα εμείς είμαστε ανοιχτοί» έγραψε στο Truth Social.

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Ο ίδιος έκανε τα σχόλια αυτά αφού αραβικές χώρες του Κόλπου ανέβαλαν μια προγραμματισμένη συνάντηση με το Ιράν και οι προσκείμενοι σε αυτό Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας φόβους πως η σύγκρουση θα μπορούσε να εξαπλωθεί περισσότερο στην περιοχή.

Οι Χούθι είπαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους και drones σε στρατιωτική βάση στο Χάμις Μουσάιτ της νότιας Σαουδικής Αραβίας, στοχεύοντας υπόστεγα αεροσκαφών, συστήματα ραντάρ, διαδρόμους και αποθήκες πυρομαχικών ως αντίποινα στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιθέσεις στην Υεμένη.

Οι Χούθι προελαύνουν επίσης στην Υεμένη τις τελευταίες ημέρες, καταλαμβάνοντας εδάφη, μεταξύ των οποίων το νησί Πέριμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας την Παρασκευή. Μια άλλη επίθεση την ίδια ημέρα, την οποία το Ριάντ απέδωσε σε υποστηριζόμενους από το Ιράν μαχητές στο Ιράκ, έπληξε αγωγό με τον οποίο η Σαουδική Αραβία παρέκαμπτε τα Στενά του Ορμούζ για εξαγωγές πετρελαίου.

Με πληροφορίες από Reuters